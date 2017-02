Lass Diarra está libre

Lass Diarra y el Olympique de Marsella han roto su relación contractual. El centrocampista francés, que en su día estuvo en la agenda del Valencia CF, queda libre y sin equipo a partir de este momento. Lass estuvo en la órbita del conjunto valencianista el pasado verano y también en este en el mercado invernal, pero finalmente se descartó su llegada.



El propio futbolista ha hecho pública la noticia en su cuenta personal de twitter. "Hoy me despido después de un año y medio en el Olympique de Marsella. Buena suerte para el final del campeonato y hasta pronto".





- Aujourd'hui, je quitte l'OM après y avoir passé 1 an et demi. Bonne chance pour la fin du Championnat et à bientôt.