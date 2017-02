Las leyendas del Valencia le cantan las cuarenta a Peter Lim

La decisión de apartar a Mario Alberto Kempes ha recibido la reprobación casi unánime por parte de aficionados y exfutbolistas del Valencia. Sus críticas a la gestión por parte de Meriton no encajan en el papel de embajador según la manera de verlo de quienes dirigen el club, aunque sí en el sentir del valencianismo, que sí se ve representado por uno de los futbolistas que escribieron la historia del Valencia CF. "Cuando alguien dice las verdades se arma un quilombo", decía Mario a SUPER horas después de conocer la noticia de que el Valencia no renovaría su vínculo como embajador. Y el propietario, desde luego, la tiene liada hasta el punto de que cada partido se convierte en una manifestación de protesta por sus errores de los dos últimos años, un tiempo en que deportiva y socialmente el club va de mal a peor.

Pero no es Kempes la única leyenda del Valencia CF que a través de sus declaraciones públicas y de las redes sociales ha expresado opiniones críticas con el proyecto de Peter Lim. El señor de Singapur tiene quien le escriba y, de hecho, ha conseguido poner de acuerdo a la gran mayoría. Desde Albelda, que compitió con la oferta del propio Lim en el proceso de venta, hasta Ayala, que trabajó en el club después de la compra por parte de Meriton y hasta el verano de 2015. Incluso Mendieta, que no suele sorprender con una palabra más alta que la otra, hablaba semanas atrás en una entrevista en Inglaterra y dejaba reflexiones como "Peter Lim es un empresario exitoso, así que no voy a decirle qué hacer, pero deberían cambiar la forma en que están dirigiendo el club porque definitivamente no está funcionando. Cuando los directores siguen yendo y viniendo, cuando la gente del fútbol siguen saliendo, esto no es una buena señal, eso significa que los propietarios no están dando estabilidad al club". Y aún más allá: "«A través de mi experiencia, no veo gente que conozca el club, la ciudad, el país y la Liga lo suficientemente bien para tomar decisiones de fútbol. No es un club que en los últimos dos años ha tenido consistencia y el fútbol lo necesita. Los jugadores que van y vienen, todos los jugadores que están en préstamo, es algo que debe arreglarse".

A la hora de decir las cosas claras, Kempes no tiene rival, como demuestran algunas de sus últimas reflexiones sobre el club: "El Valencia ya no tiene ni cabeza ni pies. Es contradictorio cuando el dueño hace un año que no aparece por València. Si yo fuera el dueño del club me preocuparía porque he arriesgado un dinero que se supone que quiero recuperar. Uno debe ser muy tonto o le tiene que sobrar el dinero para no importarle lo que pase en València". ¿Y qué piensa Mario del proyecto? En definitiva, esto: "¿Qué proyecto? No hay proyecto. ¿Si no están en València cómo van a hacer un proyecto?". Una idea en la que coincide, entre otros, David Albelda, que no ve nada clara la intención del propietario: "ahora la pregunta es, ¿cuál es el plan y a dónde nos conducen? Eso me gustaría saber como aficionado. ¿Hacia dónde va el club? He coincidido en algún sitio con los dueños y ves que pasan las temporadas y toman las decisiones a bote pronto. Ahora traen a Zaza... vamos todo el rato así. El año que viene se dice que con las pérdidas que hay habrá que seguir vendiendo y te planteas... ¿en qué va a quedar el Valencia CF? ¿Cuál es el plan si es que lo hay?", decía en un programa de televisión.

Con Kempes, el más crítico y directo con Lim quizá ha sido Santi Cañizares, ya sea en intervenciones radiofónicas o en su cuenta de Twitter. Ha llegado a decir cosas como que "hay una falta de rigor y de hombría por parte de Peter Lim, la afición merece que alguien le explique el proyecto y no parece por la labor de que hable". Algunas de sus reflexiones apuntan en el sentido de que "en el Valencia hay que deshacer todo lo que se ha hecho mal. Sobre todo y básicamente que haya un accionista que sea más cercano a la gente y que haya profesionales en el club con independencia que sepan lo que tienen entre manos. Si hacemos las cosas mal, hay un desgobierno y se maltrata al mejor patrimonio del Valencia que es su afición desde el momento que se le miente". Por todo, recientemente Cañizares sentenció al máximo accionista, "no confío ya en Peter Lim", dijo.

También Javier Subirats, secretario técnico en la etapa del Doblete, ha manifestado recientemente que "el Valencia lleva una gran deriva. No ha habido una renovación para los jugadores importantes que se han ido y los que han venido no han llegado a la calidad de los que se fueron. Si deportivamente el equipo no va bien se resienten todas las parcelas, el marketing o la ilusión de la afición, a la que le vendieron que iban a traer grandes jugadores, estar en Champions y luchando con el Madrid y el Barça, aunque sea algo más utópico. Y lo que está viendo es que casi hay que premiar que no bajar. Eso desanima a esa afición que confió en el nuevo propietario".