"Hay que reivindicar que se hagan bien las cosas en el Valencia"

"Nos importa más aquello que nos une que los que nos separa, y lo que nos une es el Valencia" dicen. Se llaman ´Por Nuestro Valencia´ y tienen el atrevimiento de presentarse ante el valencianismo como una plataforma que quiere reivindicar la pasión por ser del Valencia y demostrar a Meriton de una manera efectiva que la afición está enfadada. Para SUPER hablan Pascual, David y Salva, pero podrían ser Pepe, Fran y Gustavo, porque no aspirar a monopolizar otra cosa que no sea una protesta cívica y desde el valencianismo para que el Valencia funcione como tiene que funcionar. "Somos conscientes de que no somos más que una pequeña gota en el enorme mar del valencianismo pero eso no nos va a echar atrás porque nuestro fin es ayudar en la medida de lo posible al Valencia. Da igual si eres de Kempes, de Fernando, de Arroyo, de Aimar, de Silva, de Ayala, Baraja o Albelda. Da igual si eres de Tuzón, de Roig de Llorente o de Salvo, nos interesa más aquello que nos une que lo que nos separa, y lo que nos une es el amor al Valencia CF" dice su carta de presentación. Al valencianismo lo ha unido Peter Lim en su contra y ellos pretenden aglutinarlo. ¿Lo conseguirán? De momento, este domingo a las tres de la tarde proponen una manifestación con este lema: ´un aficionado, una protesta, una pancarta´.

¿De dónde sale ´Por Nuestro Valencia´?

Pascual: La historia esta en que somos un grupo amplio de amigos que durante estos dos últimos años de desgracias en el Valencia hemos estado despotricando y hablando sobre el Valencia en el bar, por grupos de Whatsapp y el detonante fue ya el 4-0 contra el Eibar y al día siguiente la destitución de Kempes todo eso sumado al largo etcétera de destrozos, pues decidimos juntarnos y dar un paso adelante, pensamos que el primer paso era crear una cuenta de Twitter e intentar aglutinar cuanta mas gente mejor.

¿Y creéis que de las redes se puede dar el salto a la calle?

Salva: Esa es la intención, que la gente se movilice tenemos a todos nuestros amigos cabreados, a todo el valencianismo en general, entonces la intención nuestra es mostrar el descontento a Meriton para que hagan las cosas bien, porque quizá ellos estén un poco lejos de la realidad y no sean conscientes del entorno que tienen a su alrededor y no conozcan el verdadero sentir de la afición, porque nosotros vemos que la afición esta enfadada, pero si no lo demuestra pues es como si no pasara nada.

Un ejecutivo de Meriton dijo que no cree el enfado de los aficionados. ¿Vuestro objetivo es mostrar el enfado de la afición?

David: Nuestro primer objetivo era salir en redes, porque es una herramienta útil, que sin disponer de un alto presupuesto llega a mucha gente, por ahora estamos teniendo una aceptación brutal, hemos superado ya los mil seguidores y la idea es seguir. Sacamos el primer comunicado explicando quiénes somos, qué queremos, cuál es nuestra idea y porqué nos movemos, y ahora estamos empezando ya el movimiento de llevarlo de las redes a la calle que es ahí donde de verdad nos van a ver, donde vamos a tener mucha mas repercusión a nivel de club y que nos escuchen realmente y que no puedan decir eso del "no te creo".

Salva: Necesitamos que la afición salga con su queja, por eso de ´un aficionado, una queja, una pancarta´, cada uno tendrá su queja y lo que queremos es aglutinarlas todas y que se tengan que escuchar donde se deben escuchar que es en nuestra casa, en Mestalla trayendo ya sea una pancarta, o su ´senyera´ o la bandera de su peña, nosotros por ejemplo la pancarta que tenemos es porque tenemos un amigo que tiene una papelería pero no habíamos hecho una pancarta en nuestra vida, por eso cada uno puede llevar lo que considere, bufanda, camiseta, lo que quiera, pero por encima de todo de un modo pacifico y reivindicativo para que Meriton nos escuche, reaccione y ponga este club donde se merece.

Os definís como valencianistas, y en un vuestro comunicado de presentación aseguráis que os gusta más «lo que nos une que lo que nos separa», y como la historia del valencianismo esta llena de divisiones, esto ha generado sospechas de si vais en favor o en contra de alguien, habéis luchado contra eso.

Pascual: La verdad es que eso nos da igual, nos han ´retwitteado´ la mayoría de periodistas de la ciudad, nos han dado bola desde varios medios, pero nosotros no tenemos una preferencia a nivel personal, cada uno tenemos la nuestra pero como es tan diferente y variopinta entre los integrantes del grupo, hemos considerado que lo importante no era abanderar ninguna causa ni ir a favor o en contra de nadie, entonces esto creo que es lo que nos ha hecho llegar en apenas semana y media a más de mil seguidores en twitter y contar con muchos apoyos en privado, de muchas peñas que están descontentas y que esperan dar un paso al frente. Lo importante es demostrar el enfado generalizado y creo que todos tenemos que tomar parte en el asunto y el domingo a las 3 es el momento.

¿Y no teméis que esta iniciativa pueda ser aprovechada por alguien que esta en un bando u otro?

Salva: El único que lo puede aprovechar es el valencianismo si Meriton reacciona, entonces hemos decidido hacer borrón y cuenta nueva con todas las diferencias que tenemos entre nosotros a nivel de opinión. Hay que olvidar el pasado y centrarnos en el club para que reaccionen y para que de una vez por todas se tomen este club en serio, porque hemos notado esa dejadez y abandono, nos sentimos un poco desamparados, y como no vemos quién va a dar el paso, adelante pues humildemente nosotros queremos tirar hacia adelante, si la gente nos sigue estaremos muy contentos y si no llegamos a nada pues por lo menos lo habremos intentado, pero somos muy optimistas.

Pascual: Nosotros no vamos a permitir eso, nos vamos a permitir que nadie se aproveche de esto si llega a buen puerto, solo nos gustaría ser una voz critica e independiente a lo que se haga en el club, el problema que hay hoy en día es que hay muchos favores y muchas dependencias. Por tanto los que de verdad queremos que se beneficie de esto es el Valencia.

David: A nosotros nos da igual si se queda Meriton y hace un club como el que dijeron y como el que queremos todos los valencianistas, con una estructura de club como la que hemos tenido y se merece y venga quien venga que haga ese club que la afición quiere y actualmente no existe.

Pascual: Es que el Valencia parece el circo de los horrores, cuando crees que no puede ir a peor, siempre va a peor.

¿Y quién define que Meriton ha reaccionado o no?

David: Eso saltará a simple vista, si ha reaccionado o no.

Salva: Nosotros cuando veamos que esto es un club serio pues dejaremos la protesta y seguiremos animando. Pero no podemos dejar el Valencia ahora como está, porque sufrimos, pasamos tiempo enfadados.

¿´Por nuestro Valencia´ promete que si Meriton reacciona va a dejar las protestas, o al final depende si Meriton hace lo que vosotros creéis que debe hacer o a quien vosotros creéis que debe poner?

David: No, no, esto no va de nombres, a ´Por nuestro Valencia´ le da igual el nombre, lo que quiere son hechos, realidades, si dicen que ahora alguien va a ser director deportivo pues que ese sea director deportivo, que la escuela vuelva a sentirse identificada y los chicos de la escuela se sientan identificados tanto con sus entrenadores como con el proyecto de club, con ilusión de quedarse aquí porque verán un futuro que ahora mismo no ven. Nos da igual el nombre o quien decide Meriton que puede arreglar el club, lo que queremos es nuestro Valencia.

¿Os habéis fijado alguna cifra de estimación para vuestro proyecto?

Pascual: Partimos de la base que a día de hoy los únicos que protestan son los de la Curva Nord y ellos tienen su mensaje que respetamos, que tienen su protesta sobre un sector del club que ellos consideran que les han perjudicado, pero al fin y al cabo son los únicos que han protestado, y es cierto que a veces están solos. Por tanto si nosotros llegamos a 1000 pues perfecto, y si llegamos a 2000 mejor que mejor.

¿Habrá más iniciativas?

David: Si, de hecho vamos innovando a medida que pasan los días porque tampoco nos esperábamos esta acogida, pero estamos abiertos a mas cosas, el otro día un ´tweetero´ nos dio una idea, que el domingo llevásemos unos folios y rotuladores para que la gente se haga sus propias pancartas y nos pareció una buena idea. Lo importante es el domingo antes del partido manifestación y protesta, durante el partido animar hasta el final, al descanso protesta y tras el descanso a seguir animando porque nosotros al final nos movemos por nuestro escudo y nuestros colores.

Pascua:l A la iniciativa que nos vamos a unir también es al minuto 10 animar a Kempes en protesta a la decisión que se tomó sobre él y que hizo saltar la chispa.

Salva: Hay que recuperar la pasión por ser del Valencia, hay que reivindicar que se hagan las cosas bien y no quedarse cruzado de brazos y mirar a otro lado, lo que hay que hacer es dejar de lado nuestras diferencias y rencillas y unirnos todos y tener pasión por defender a la institución y los valores que debe tener.

Peter Lim ha logrado unir a todo el valencianismo decepcionado con su gestión pero la responsabilidad de aglutinar a todo el valencianismo a la que aspiráis es algo difícil.

Pascual: A medida que nos va apoyando gente de cada sector cada uno nos empieza a plantear más dudas, nos han dado apoyo desde distintos medios con sus diferentes visiones y por eso cuanto más apoyos tenemos pues más complicado es explicar que no vamos con nadie. La gente va buscando quién hay detrás y qué traman pero no hay ninguna trama.

David: A los diferentes medios de comunicación que hemos ido hemos notado un poco eso, que están esperando a ver por dónde salimos pero nosotros llegamos, contamos nuestra idea y nuestras propuestas y hemos notado como al final nos entienden y ven que es más sencillo, que solo queremos que el Valencia funcione.

¿ Puede que sea porque hasta los medios de comunicación ven que hace falta esto?

David: Sí, también hemos encontrado en los medios de comunicación esa aceptación y el consenso en que las cosas no se están haciendo bien, porque estamos seguros que si el Valencia bajara a Segunda División muchos de estos medios lo notarían muchísimo.