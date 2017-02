La jugadora del Valencia Joyce Magalhaes rompe a llorar ante los peñistas

La jugadora portuguesa del equipo femenino del Valencia CF, Joyce Magalhaes, rompió a llorar durante la cena de la Agrupación de Peñas al recordar las dificultades sufridas para poder jugar a fútbol. Sus lágrimas contagiaron a más de uno de los presentes: "Ahora me siento valorada, a los chicos se les valora desde jóvenes pero a nosotras no, y la verdad es que eso lo noto mucho porque me ha costado mucho llegar hasta el Valencia, por eso doy todo desde el primer minuto hasta el último, porque cuanto más te cuesta o más lo necesitas, más lo valoras".

Joyce Magalhaes y Débora García, jugadoras del VCF Femenino, se estrenaron ante los peñistas en la cena previa al partido entre el Valencia y el Athletic en Mestalla. Ellas jugarán unas horas antes en la ciudad deportiva frente al Sporting Huelva, también el domingo a las 12:00.