El trío de Voro para sacar lo mejor del Valencia

Enzo Pérez, Dani Parejo y Carlos Soler. Es el trío con el que el Valencia de Voro ha dado lo mejor de sí mismo, el que logró las dos victorias frente a Espanyol y Villarreal, seis puntos que le han dado aire suficiente en la clasificación para no caer de momento en puestos de descenso. A partir de ahí la propuesta del éxito se rompió, primero con la lesión de Enzo en Las Palmas, después la sanción de Parejo y la roja a Soler el día del Eibar. La factura no ha podido salir más cara, tres partidos, un único punto y la sensación de que el equipo no ha vuelto a ser el mismo con las soluciones de urgencia que ha ido adoptando el técnico de l'Alcúdia. Y no es hasta ahora cuando parece que los volverá a tener para afrontar el choque de este domingo y esa serie de partidos seguidos en los que el equipo tendrá que volver a ofrecer el cien por cien.

El equipo regresa este viernes a los entrenamientos después de una jornada de descanso y lo hace con solo 48 horas ya por delante para el compromiso en Mestalla ante el Athletic. La pieza que falta por confirmar es la del argentino, que en las dos últimas citas se acabó quedando fuera para no arriesgar con sus molestias físicas. Perderlo ahora para más tiempo podría ser dramático, después de no haber reforzado el centro del campo en el mercado de invierno. Más allá de la lesión, de la que sobre el papel ha de estar ya recuperado y de hecho completó ya la última sesión de trabajo el miércoles, en los últimos días se planteó una posible salida a River Plate que el Valencia CF lógicamente descartó al no tener ya posibilidad de reaccionar en el mercado. En Argentina sigue abierto, pero en Europa se cerró el 31 de enero. De no haber más sobresaltos, Voro González podrá recuperar el centro del campo que le ha dado más consistencia y sobre todo fútbol, cualidades de las que ha carecido durante buena parte de la temporada.



Soler y Orellana

No habría debate posible alrededor del equipo titular ni especialmente de la figura del canterano, que apareció en el momento perfecto para dar al equipo justo lo que necesitaba, si no fuera porque el chileno Fabián Orellana ha presentado su alternativa con un interesante trabajo en la media punta en el partido del Villamarín. En pocos minutos desde que aterrizó el último día de mercado ha mostrado detalles que invitan a pesar que es capaz de dar otra marcha a este equipo en ataque. Si fallase uno de los tres, sobre todo Parejo o Soler, su presencia en esa posición sería prácticamente segura. Si, como parece, no es así, el técnico ha de elegir entre dar continuidad a la propuesta y al 4-3-3 que había venido utilizando o aprovechar la proyección ofensiva del nuevo fichaje para convertirlo en el 4-2-3-1 del Betis. En cualquiera de los casos, el chileno parece tener sitio reservado en el equipo titular. Si no es en la mediapunta sería por la banda derecha, donde adelantaría a Joao Cancelo y a Munir, que han actuado en esa demarcación en los últimos partidos aunque, todo hay que decirlo, sin excesiva fortuna.



Garay-Mangala

El resto del once titular, con la salvedad de la lesión de Santi Mina, sería el mejor que ahora mismo puede disponer el técnico sobre el terreno de juego, con Simone Zaza en la punta de ataque siempre que Voro no opte por Munir y la recuperación de la pareja Garay-Mangala, fundamental para este compromiso ante el Athletic de Valverde y tres días después de nuevo en Mestalla con el Real Madrid. Solo cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, todos los partidos empiezan a tener ya un significado especial para este Valencia obligado a sumar cuanto antes para evitar problemas.