Voro le esconde las cartas a Valverde

El Valencia CF se ha ejercitado intensamente en la Ciudad Deportiva a falta de dos días para el decisivo partido del domingo, 16:15 horas, frente al Athletic Club en Mestalla. Voro González, entrenador blanquinegro, no ha desvelado en los ensayos de esta mañana ni el sistema ni los protagonistas que se enfrentarán al equipo de su buen amigo y ex del Valencia, Ernesto Valverde.

Con las únicas bajas de Rodrigo Moreno y Santi Mina, lesionados, el equipo ha completado hora y media de trabajo táctico preparando el duelo frente a un Athletic que el jueves venció al APOEL de Nicosia (3-2) en la ida de dieciseisavos de final de la Europa League. Voro ha puesto en escena dos onces en un partido de once contra once en dimensiones reducidas, un ensayo en el que por un lado juntó en el medio al 'trivote' de las victorias ante Espanyol y Villarreal -Enzo Pérez, Carlos Soler y Dani Parejo- y, en el otro conjunto, ha probado con Zaza como delantero centro y Fabián Orellana unos metros por detrás como mediapunta.

Es decir, Voro esconde a Valverde el esquema entre las dos posibilidades que está meditando, el 4-3-3 y el 4-2-3-1. En el primero de los sistemas el chileno Orellana actuaría como extremo derecho, una posición en la que agrada también a Voro. Si finalmente la elección es el doble pivote, Enzo o Soler caerían del once. Cabe recordar que el capitán no actúa por lesión desde el descanso del partido en la UD Las Palmas. En defensa, en la jornada de este viernes Garay ha ensayado al lado de Abdennour, aunque ha sido Mangala el que ha actuado en el otro equipo cerca del latetal zurdo, Jose Gayà. El técnico del Valencia, no quiere dar ni una sola pista.





Acciones de estrategia



En la primera parte del entrenamiento el equipo ha trabajado las acciones de estrategia, tanto en ataque como en defensa. El balón parado es uno de los puntos de fuertes de los leones. Por otro lado, en la sesión ha estado presente a pie de campo la presidenta, Layhoon Chan.