¿Qué pasa con Álvaro Negredo?

La temporada de Álvaro Negredo en el Middlesbrough no está siendo buena, aunque sus registros goleadores en el campeonato liguero son los mejores de las últimas tres temporadas. El ariete vallecano acumula 6 goles, uno más de los que consiguió la temporada pasada vistiendo la camiseta del Valencia CF, eso sí, ha necesitado el doble de minutos (más de 2.000) para marcar un tanto más que en toda la campaña 15/16. Cedido por el club de Peter Lim a la disciplina de Karanka y con una asequible opción de compra (rondaría los 8 millones), el técnico vasco ha querido aplazar hasta el final de temporada su decisión sobre la continuidad o no del que fuera internacional: "En mi cabeza, sólo tengo el partido ante el Oxford, no a jugadores para la próxima temporada".

El preparador del 'Boro' también aseguró que la contratación del atacante Rudy Gestede en enero previo pago al Aston Villa de 7 millones, está mejorando las prestaciones del delantero español: "Está funcionando bien, no es una coincidencia que con Rudy aquí tenga más presión". En relación a su futuro, Negredo reconoció hace unas semanas que fue un error regresar a LaLiga para fichar por el Valencia CF tras su paso por el City, por lo que vería con buenos ojos permanecer en la disciplina británica una vez terminada su cesión. Por otro lado, desde el equipo valencianista deberán esperar para saber si tienen que hacer frente a su ficha una temporada más, buscarle nuevo acomodo o bien hacer caja con su traspaso, liberando también una considerable cantidad que puede lastrar el Fair Play Financiero.

