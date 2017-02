Sorpresas en la convocatoria del Valencia

José Luis Gayà es la gran ausencia en la lista de convocados de Voro. El de Pedreguer ha sentido molestias en los isquiotibiales y no ha podido entrar en la citación de 18. El lateral izquierdo ha llevado toda la semana un plan de dosificación de esfuerzos. Hoy ha entrenado, pero se ha resentido y no está al cien por cien. El cuerpo técnico ha preferido no forzarlo. Toni Lato sube al primer equipo con opciones reales de ser titular. La novedad, por contra, es la vuelta de Enzo Pérez. El argentino se ha recuperado de sus molestias en el sóleo tres semanas después y regresará al once titular. También vuelven los sancionados contra el Betis Carlos Soler y Ezequiel Garay. Voro se ha dejado fuera por decisión técnica a Álvaro Medrán y Aderllan Santos. Rodrigo Moreno y Santi Mina, por su parte, son baja por lesión.

La lista de 18 es la siguiente: Diego Alves, Jaume, Montoya, Cancelo, Siqueira, Lato, Garay, Mangala, Abdennour, Enzo Pérez, Mario Suárez, Carlos Soler, Parejo, Bakkali, Munir, Nani, Orellana y Zaza.

El equipo volverá al trabajo el próximo lunes a las 11.00 horas en la ciudad deportiva de Paterna.