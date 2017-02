Alcoyano y Valencia Mestalla tienen las miras puestas en el ascenso a Segunda

No hay mejor partido posible en la Segunda División B valenciana que el de esta tarde en Alcoi (17:00 horas). Alcoyano y Mestalla, segundo y tercero en la tabla de clasificación, se cruzan en El Collao en su pico más alto de la temporada. Los dos equipos, el de Toni Seligrat y el de Curro Torres, están consolidados en los puestos de promoción de ascenso, tienen la confianza por las nubes y las miras puestas en lo más alto. No han parado de crecer en todo el año y hoy tampoco quieren dejar de hacerlo. La ocasión lo merece. Es un partido de cuatro puntos. Los tres de la victoria y el cuarto del gol-average por el empate a uno de la primera vuelta en el Puchades.

El Alcoyano afronta el choque con el objetivo de neutralizar el punto que le separa del líder Barça B, y ganar a su más inmediato perseguidor y abrir una brecha de seis puntos, que sería de siete por la diferencia particular de goles. Casi definitivo. Seligrat ha tratado durante la semana de esconder sus cartas. Y es que, son muchas dudas que arrastra. Ni el interior Álvaro García ni el delantero Manuel Gato, máximo goleador del equipo, terminaron el último partido contra la Llagostera por lesión. El lateral Antonio Navarro también terminó con molestias y no se decidirá hasta última hora. La única baja es la del mediocentro Mario Arques, aún en proceso de recuperación de un problema en el ligamento de la rodilla. El entrenador confesó que ahora mismo dispone de 14 futbolistas, pero espera que hoy pueda disponer de 16 para al menos completar la convocatoria. Preguntado por el actual momento de forma del filial, Seligrat dejó claro que «no me preocupa nada del Valencia Mestalla pero es un equipo del que me gusta todo, empezando por su entrenador, además de contar con una plantilla que es un saco de virtudes. Dominan como pocos la transición defensa-ataque, lo hace de manera sensacional».

Igual de importante es el partido para el Mestalla. El filial llega crecido después de sus victorias contra dos rivales directos como el Hércules y el Villarreal B y con ganas de refrendar ese estado de forma contra el Alcoyano. La visita a Alcoi es una de las más difíciles de la temporada, los de Seligrat solo han perdido tres partidos este curso, pero la moral del filial tampoco tiene límites. La buena noticia es que el técnico recupera a Grego. La mala, que la lesión de Gayà obligó a Voro a echar mano de Lato para el primer equipo. Rafa Mir, con tres goles en los dos últimos partidos, sí estará a disposición del filial. Partidazo.