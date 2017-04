Alemany: "Voro es un activo del club, pero ya ha dicho que no quiere entrenar al Valencia"

Mateu Alemany, director general del Valencia, ha dejado entrever que Voro no va a ser el entrenador del club de Mestalla la temporada que viene. En declaraciones al programa El Transistor de Onda Cero, cuando se le ha preguntado si ha hablado con él por su futuro en el banquillo valencianista, Alemany ha respondido lo siguiente: "No le he preguntado si va a seguir, pero es que él ya ha dicho varias veces que no quiere entrenar al Valencia. Voro es un activo del Valencia, una persona extraordinaria que ha hecho un trabajo muy bueno y que debe seguir haciéndolo hasta final de temporada", explicó en torno al futuro de Voro en el club de Mestalla".

Esta es la primera vez que alguien con poder en el club valencianista se moja de manera tan evidente sobre el futuro de Voro, que por su parte, siempre se ha mostrado partidario de pensar en el día a día y no en su futuro. El banquillo, con candidatos como Berizzo, sigue en el aire.