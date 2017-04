"Lato es una realidad, irá convocado a Granada"

Voro está encantado con el rendimiento de Lato en la victoria del Valencia CF frente al Celta de Vigo y así lo ha hecho saber a los medios de comunicación después de unos minutos de grandísimo nivel en Mestalla. Así fue su rueda de prensa:

Las sensaciones del equipo mejoran.

Lógicamente hemos ganado pero hemos mejorado mucho el juego, era lo que buscábamos, sabíamos que el Celta nos iba a exigir mucho. Hemos hecho un partido muy completo, hemos sabido leer muy bien el partido, juegan de una forma especial, marcan muy bien al hombre, te exigen jugar el balón por dentro, al pie, con el riesgo que te supone perder el balón y quedar al descubierto... El trabajo ha sido fantástico, hemos jugado con intensidad y hay que felicitar al equipo por el trabajo que ha hecho, también a la afición, que ha estado a nuestro lado. La gente se ha divertido, ha visto un buen partido y este es el camino.

Gran actuación de Lato y Carlos Soler.

Sería injusto destacar a algún jugador porque todos han estado a un nivel alto. Lato ha entrado en la segunda parte y nos ha aportado frescura, lo ha hecho muy bien. Está creciendo, es una realidad ya. El mejor modo para crecer es medirse ante rivales así y en partidos así. Estamos contentos de que haya contribuido a darle profundidad al equipo, ha jugado muy bien. Soler ha hecho un gran partido, ha culminado con ese gol y ha tenido un gran trabajo físico. Ha culminado un partido en el que a los puntos estábamos siendo mejores y ha sido decisivo. Un golazo, por cierto.

¿No es demasiado fácil pitarle penaltis al Valencia?

Yo no lo he visto desde mi psición, no sé si hay contacto o no. No se puede hacer nada ya, al final lo importante es destacar la victoria. Tenemos que intentar no hacerlos ni encajar goles a balón parado.

Contento por la afición.

Sí, estamos muy contentos en este aspecto también porque después de ganar el otro día, sin un juego tan bueno como el que deseábamos, hemos hecho un buen partido. Hemos ido a por el partido y destacaría que nos hemos sabido sobreponer a un gol muy tempranero y la afición ha sido una pieza fundamental para llevarnos a la victoria. Han estado de nuestro lado siempre. Es un partido perfecto, sé que el día del Madrid jugamos bien pero el equipo hoy ha sabido leer las circunstancias especiales del rival. Es para dar la enhorabuena a los jugadores y este es el camino.

Cómo explica esta mejoría.

Lo del otro día fue muy importante, después de muchas situaciones difíciles esta temporada estas cosas también le afecta. Un futbolista cree en aquello que ve y que ve posibilidades. Hemos trabajado para estar defensivamente más juntos y mejor. Por ahí empezaba la fortaleza del equipo, ha habido un despliegue físico grande, con Soler por la derecha, Dani, Enzo, se han movido por muchas posiciones porque el Celta te exige mucho, te marca al hombre.

Sobre Cancelo.

Cancelo ha hecho un excelente partido, con un despliegue físico brutal y las circunstancias en las que venía... Ha sabido asimilarlo todo y darle la vuelta. Hay que darle la enhorabuena por el esfuerzo, la gente lo ha entendido y ha estado con él.

¿Irá Lato a Granada?

Convocado va a ir seguro, opciones de ser titular ya veremos, hay que ver cómo llega la gente en las próximas horas. Tenemos que llegar frescos porque nos seguimos jugando mucho. Vamos partido a partido, intentando competir para ganar el máximo de puntos posibles. El equipo tiene que echar la vista atrás, saber lo que hemos sufrido, por dónde hemos pasado. Volvemos a ganar un partido en Mestalla y eso es lo que queríamos. Intentaremos ganar lo máximo posible.

¿Tiene ilusión de ser entrenador del Valencia en el futuro?

Ya lo he dicho demasiadas veces, mi futuro no importa, el club tiene que decidir lo mejor cuando crea conveniente. Yo tengo ilusión por ir a Granada, competir y ganar el partido.