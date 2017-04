¿Es Kiko Rivera el descubridor de Carlos Soler?

Carlos Soler acapara todos los elogios y comentarios de los aficionados del Valencia CF. Su tremendo gol de vaselina ante el Celta de Vigo lo ha catapultado y va camino de convertirse en el nuevo ídolo del valencianismo.

Parejo dijo de él que "El niño se ha hecho mayor", Enzo Pérez se volvía loco al ver el golazo

que hizo en Mestalla, los aficionados le esperaban a la salida del estadio blanquinegro para felicitarle y hacerse fotografías con él, y en las redes sociales ´valencianistas´ no se habla de otra cosa.

Lo que seguramente no podía esperar Soler es que Kiko Rivera comentara también su gol, o mejor dicho, que se autoproclame como uno de sus descubridores, aunque sea en un tono amable.

Kiko, hijo de la cantante Isabel Pantoja, es un declarado valencianista y como tal también está sorprendido por la calidad del canterano, hasta el punto que ha subido una foto de Soler a instragram con este comentario: "Ya lo avisé y nadie me hizo caso, muy grande Soler".

En enero, en una entrevista que concedió al Larguero, ya aseguró, cuando se le preguntaba por su once ideal para el Valencia, que Carlos Soler era un jugador al que le daría más minutos: "El Valencia es un equipo que siempre me ha gustado. Pondría en la portería a Alves, laterales Cancelo y Gayà, de centrales por supuesto a mi amigo Garay y a Mangala. Me gusta Enzo Pérez, Parejo y Mario Suárez, aunque le daría más minutos a un chaval que está jugando minutos esta temporada que es Carlos Soler".