¿Dardo de Medrán a Voro?

Álvaro Medrán ha vuelto a jugar de titular en el partido que ha enfrentado al Valencia con el Granada dos meses después de la última vez. Aquella noche, en la derrota por 0-4 ante el Eibar en Mestalla, pagó los platos rotos de un varapalo para olvidar. Fue el gran damnificado y desde entonces pasó nueve partidos sin jugar, antes de disponer de tres minutos ante el Celta. El cordobés, preguntado por su situación, no se muerde la lengua. Estas son sus principales declaraciones:

Semana perfecta, tres victorias.

Sí, semana redonda, nueve de nueve. Ahora a descansar y a volver con todas las ganas para ganar al Sevilla. Me hacían falta minutos, yo siempre entreno bien e intento aportar el máximo, no entendía mucho mi situación porque yo quería jugar. Me ha costado un poquito por el ritmo pero tengo muchas ganas de seguir aportando.

¿Cómo ha llevado esta situación? ¿Le gustaría seguir en el Valencia?

Ojalá, me encanta estar en este club, yo lo que quiero es jugar aquí. El míster tendrá sus motivos con su cuerpo técnico... Pero bueno ha sido difícil, yo he entrenado al máximo siempre, intentando aportar, ellos lo sabían pero no llegaban las oportunidades. He intentado siempre hacerlo lo mejor posible y que luego ya decidieran...