"Peter Lim no vende el Valencia CF ni por mil millones"

La salida de Layhoon, la llegada de Mateu Alemany? ¿Todos estos movimientos responden a una posible venta del club? Es una de las preguntas que le lanzan a Anil Murthy, que será a partir del próximo 1 de julio el nuevo Presidente del Valencia CF. Ahí queda la respuesta: "No hay nada de venta, ni por dos millones ni por mil millones". El diplomático de Singapur, que se incorporó al proyecto del Valencia no hace ni seis meses, ha respondido de esta manera a las preguntas en la rueda de prensa en que se anunció el cambio en el organigrama del club:



¿El máximo accionista puede venir o comunicarse con la gente?

"Lo importante hoy es que tenemos cambios, hace dos semanas tuvimos la llegada de Alemany, el club está en una situación hoy en la que hay una evolución. Layhoon ha hecho un trabajo fenomenal en la base para permitirnos ahora progresar a mí y a Mateo".



Layhoon dijo hace meses que no tenía previsto dimitir y ahora dimite.

"En diciembre hace cuatro meses, ella habla ahora de algunos meses, no hay contradicción, después de enero hemos planificado esos cambios. Hace dos semanas con Mateo y ahora con Anil como presidente".



¿Para cuánto tiempo es su cargo?

"Hace seis meses que estoy aquí, tengo experiencia en gestión global, no en fútbol, pero en un club se necesitan gente diferente. Yo voy a trabajar junto con Mateu, vamos a tener un equipo que vamos a progresar".



¿Qué es lo primero que va a cambiar?

"Todavía no puedo decir nada, lo siento. Será a partir del 1 de julio".



¿Cuándo supo que sería presidente del Valencia CF?

"Hace algunos meses".



¿Admite Meriton que su modelo ha fracasado con estos cambios?

"En absoluto, los cambios deber ser planificados por las empresas. Siempre las empresas y los clubes que planifican tienen éxito, los que esperan no tienen éxito".



¿Qué le ha dicho Peter Lim?

"Lo que tenemos hoy después de dos años... el trabajo de Layhoon en las bases es invisible para la afición, pero ha sido un trabajo muy duro gracias a ella. Yo tengo la suerte de entrar ahora".

¿Quién toma las decisiones últimas en el club?

"Se van a basar en el consenso, será un trabajo de equipo, van a ser cambios progresivos de refuerzo. Necesito con humildad aprender de Layhoon, de la dirección general y del resto de empleados del club. Es consenso y trabajo de equipo".



¿Va a ser usted el presidente del Centenario? ¿Va a tener influencia en lo deportivo?

"Va a ser un trabajo de equipo, hablo con Mateo todos los días, no es quien toma la decisión, es cómo se toma la decisión. Podemos trabajar juntos. Sobre la primera pregunta... vamos a ver".



¿Por qué no viene Peter Lim a explicar los cambios?

"Es una pregunta que se repite mucho, ya hablaremos de eso".



¿En qué punto está el proyecto de Peter Lim, porque dijo que el objetivo era estar siempre en la Champions?

"Hay muchas preguntas, pero seguimos la misma línea y trabajo que Layhoon ha empezado, el proyecto sigue la misma línea. No hay el éxito que esperábamos, pero soy muy optimista por las temporadas que vienen, vamos a trabajar mucho para tener éxito, mantenerlo".



¿Apostaría por Voro como entrenador?

"Es un tema importante, pero como ha dicho Voro, el momento para tomar decisiones sobre la figura del entrenador no ha llegado. El equipo está compitiendo, el club trabaja para la próxima temporada, pero aún no es el momento".



¿Se le ha comunicado ya a la plantilla? ¿Y por qué ahora?

"Era un cambio previsto, era un cambio ordinario e importante. ¿Por qué no otro día? Hay que elegir una fecha, pero tengo la ventaja y la suerte de aprender de Layhoon y empezar a trabajar para preparar la próxima temporada. La fecha no era importante para mí, pero tengo la suerte que ha sido antes. Por la primera pregunta... aún no tuve una reunión. Ellos trabajan para ganar los partidos que quedan".



¿Habrá que vender futbolistas este verano?

"Entiendo la pregunta, pero no es el momento. Entiendo que queréis saber los planes, pero no os puedo dar más información".

¿En qué punto está el nuevo estadio?

"Un importante reto es devolver a llenar Mestalla, para eso hay que volver a crear una conexión para que los valencisnistas se vuelvan con su equipo. Quiero ver los aficionados en un Mestalla lleno".



¿Qué objetivo se marca como presidente?

"Aún soy ejecutivo, después del 30 de junio hablamos".



¿Hay noticias de la multa europea?

"Esperamos ya las noticias para progresar en este trabajo, cuando tenga novedades las compatiré con vosotros".

