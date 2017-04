Ayestaran: "Soler tenía jugadores con más jerarquía por delante"

Pako Ayestaran fue protagonista en El Club, programa de beinSPORTS, donde repasó la actualidad del fútbol español y analizó su paso por el Valencia CF. El entrenador beasaindarra pronóstico un futuro importante a Carlos Soler, aunque en su etapa no le hizo debutar por una cuestión jerárquica: "Carlos debía esperar su momento, porque había jugadores que jerárquicamente estaban por delante". Y también aconsejó a los responsables del club firmeza en la futuro elección del entrenador. "Voro está haciendo todo lo que se le ha pedido, pero lo más importante es que la decisión que tomen sean convencidos y eso les permita mantener el criterio ante las dificultades esa es la mejor decisión que pueden tomar".



Estas son sus declaraciones:

¿Qué le parece el rendimiento de Carlos Soler?

Soler es un jugador que, desde que yo llegué, le incorporamos a varios entrenamientos el año pasado ya tenía muy claro que iba a ser futbolista. De hecho, lo comenté con toda la gente del cuerpo técnico, que tenía todas las condiciones para convertirse en futbolista importante en Valencia. Y de hecho, cuando fuimos a hacer la pretemporada, de todos los chicos que hicieron la estadía, tres jugadores quería que se quedasen con nosotros a tiempo completo: que eran Soler, Lato y Rafa Mir. Y Soler pues, lógicamente, como ocurre en estos clubes tan importantes, tenía que esperar su momento, porque había jugadores, que jerárquicamente, estaban por delante. Y hasta que esos jugadores no te fallen€

Estos jugadores necesitan tiempo, pero lo mismo que necesitaron en su día Xabi Alonso, que se tuvo que ir al Eibar cedido para volver a la Real, o David Silva, que se fue al Celta, al Eibar y luego volvió al Valencia. Es algo que no debe extrañar porque necesitan evolucionar. De hecho, Carlos Soler, cuando debuta este año, hay un factor suerte, como ocurre muchas veces en la irrupción de estos jugadores, como el caso de Roque Mesa. Vicente Gómez se fracturó el hombro y Roque Mesa entró en el equipo y fíjate donde esta. Carlos Soler entró en un partido en el cual el Valencia estaba sin centrales, tuvo que jugar Mario Suárez de defensa y otro central del filial, con lo cual en el centro del campo hacia falta gente y entró Carlos€ y él aprovechó la oportunidad. A partir de ahí nos ha demostrado que tiene todas las condiciones para ser un jugador importante, no sólo en el Valencia sino a nivel estatal.

Creo que tiene un buen posicionamiento, una buena compresión del juego, cada vez que se posiciona en el campo se orienta bien, es muy vertical, tiene llegada al área, es capaz de combinar, pero es que además, defensivamente es capaz de ocupar los espacios desocupados e impide que el equipo contrario se beneficie de ellos. Como vimos en este partido ?Granada? que se escoraba a la izquierda a pesar de estar jugando por delante de Medrán y Parejo. Defensivamente también apoya. Y luego también un punto importantísimo: es un jugador maduro con la edad que tiene. Y eso le da una ventaja importante.

¿Debería seguir Voro?

Voro está haciendo un gran trabajo y el equipo le está respondiendo. Creo que es una decisión que debería tomar el club€ él está haciendo todo lo que se le ha pedido, pero lo más importante es que la decisión que tomen sean convencidos y eso les permita mantener el criterio ante las dificultades. Esa es la mejor decisión que pueden tomar.

¿Cómo fue su experiencia en el Valencia?

Es un lugar en el que me siento identificado, cada vez que voy me siento como en casa y hemos pasado grandes momentos. Es un gran club, con una gran afición y del que siempre me sentiré parte. Además, cuando me ofrecieron la posibilidad de unirme al cuerpo técnico de Gary Neville, yo ya había tomado la decisión de ser primer entrenador, había tenido tres proyectos como entrenador, independientemente de mi inicio como técnico en el Beasain, hace muchísimos años. Es de los pocos equipos, quizás sólo Liverpool y Valencia, por los que estaba dispuesto a dar un paso atrás. Al final sientes que tienes algo que ofrecer, independientemente de la posición que ocupes. Lo importante es sentirte válido y que tu aportación beneficie al colectivo. Luego tuve la opción de cumplir uno de mis objetivos, que era entrenar en Primera División.