Kempes: "En el club quemaron a Layhoon, la dejaron sola en medio de un zoológico"

Mario Alberto Kempes se ha pronunciado sobre la dimisión de Layhoon como presidenta del Valencia CF. El exjugador del conjunto de Mestalla lamenta sudecisión y asegura que "ojalá muchos la imiten". Este ha sido su mensaje: "Lamento mucho la renuncia de la Sra Layhoon Chan que fue la única en dar la cara en las buenas y en las malas.Ojalá muchos la imiten. Amunt!".





Lamento mucho la renuncia de la Sra Layhoon Chan que fue la única en dar la cara en las buenas y en las malas.Ojalá muchos la imiten.Amunt! „ Mario Kempes (@ESPNMarioKempes) 10 de abril de 2017

En una entrevista concedida al portalMario Kempes se ha explayado en mayor medida sobre los últimos cambios en el organigrama del Valencia. Para el 'Matador' la presidenta se quedó sóla, mientras que a su vez resta méritos en la reacción del equipo a la llegada dey valora el trabajo del entrenador,"Me parecela dimisión de Layhoon, era una persona respetada por todos. Los malos resultados le han resquebrajado, pero, la dejaron sola en medio de un 'zoológico' y eso ha terminado por cansarle", asegura el mítico exjugador. Sobre Mateu Alemany, Kempes prosigue: "Debe trabajar por el club, buscar jugadores y hacer un equipo competitivo para devolver al Valencia a los puestos en los que merece estar".es la clave de la mejora en los últimos tres partidos? "... Después de toda la temporada, salir del mal momento, ahora toca disfrutar y me alegro por Voro y los jugadores, pero el trabajo de ahora no creo que tenga mucho que ver con la llegada de Alemany", responde. Es más, Kempes apostaría por Voro como el técnico del próximo curso: "No sé qué hará el club con el tema del entrenador, pero, se jugó todo a una carta y le está saliendo bien"., otros no hablan porque están trabajando para el club. Si las cosas van bien, me alegro por ellos y, si van mal, espero que lo solucionen. Doy mi opinión sobre la actualidad del club", explica el argentino. Respecto al nuevo presidente a partir de julio, se limitó a decir que si conoce a Layhoon, "menos a los que están por debajo de su figura"., que dejó de ser embajador del club el pasado mes de febrero, siempre ha seguido muy de cerca la actualidad del Valencia y se ha mostrado crítico con la gestión de Peter Lim . Ahora no cree que el Valencia CF vuelva a contar con él próximamente. "No creo que me llamen, los que pueden sacar este Valencia adelante ya están todos dentro".