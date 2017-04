El Valencia CF trabaja en el fichaje de Boateng a coste cero

El Valencia CF está interesado en el fichaje del atacante de la UD Las Palmas Kevin-Prince Boateng, por el que ya ha movido ficha y al que puede tener a tiro si logra convencerlo para que a partir de julio pase a formar parte del proyecto blanquinegro. En estos momentos el máximo goleador del conjunto de Gran Canaria, con nueve goles, y una de las sensaciones de LaLiga puede considerarse como un jugador libre. Hasta finales de este mes de abril, Las Palmas tiene una opción para ampliar su contrato con Boateng durante una temporada más. Eso sí, se trata de una cláusula condicionada a los deseos del futbolista.

Las Palmas es uno de los equipos españoles a los que ha observado con lupa el secretario técnico valencianista, Vicente Rodríguez. Entre los informes que el exjugador maneja de los jugadores más valiosos del equipo isleño –entre ellos, de Roque Mesa, el central Lemos o el lateral zurdo Dani Castellano– destacan los de Kevin Prince, el hermano del defensa del Bayern de Múnich Jerome Boateng (28 años).

El mayor de los Boateng, el jugador de Las Palmas, significa a día de hoy una apetecible oportunidad de mercado que también gusta a Alexanko y Vicente y encaja en el patrón económico y en las prioridades deportivas de un Valencia que necesita aumentar en el futuro su producción ofensiva. Kevin-Prince es un centrocampista ofensivo capaz de adaptarse a cualquiera de los roles de ataque: Como mediapunta, partir de una u otra banda o, incluso, hacer de '9'.

A principios de temporada la UD Las Palmas se hizo con los servicios de Boateng, que había quedado libre al acabar su ciclo en el Milan. Hace sólo unas semanas el presidente amarillo, Miguel Ángel Ramírez, explicó cuál es ahora la situación contractual de este futbolista de 30 años con pasaporte alemán, por tanto, comunitario.

«Ejerceremos en abril a opción de renovar a Boateng. Si en verano viene Kevin y me dice que hay un equipo que le quiere con un contrato superior, entonces tengo que liberarle. Porque yo me relacioné con ély le pedí que viniera (a coste cero). No podemos hacer nada. Venía por un año y le pedí un año más. Él aceptó, pero si está a disgusto... Puede continuar la próxima temporada o no. Las cosas las tenemos claras», desveló el presidente de la UD en los micrófonos de Radio Nacional.

Ese equipo que convenza a Boateng para cambiar de aires y probar una nueva experiencia en su amplia trayectoria puede acabar siendo el Valencia CF. Este jueves, todos los detalles en la edición impresa de SUPER.

