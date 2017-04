Simone Zaza en siete frases

Simone Zaza está con ganas. Marcó dos goles el pasado domingo en el encuentro que el Valencia CF gano en Los Nuevos Cármenes al Granada y al día siguiente el club hacía oficial a través de un comunicado que ya es futbolista en propiedad del Valencia CF, ya que hay que recordar que llegó en calidad de cedido de la Juventus con opción de compra.

El delantero italiano ha hablado para la emisora de radio oficial del Valencia CF y esto ha dicho sobre los temas de actualidad.

Partido ante el Sevilla:

"Es bueno porque jugamos en Mestalla. Queremos disfrutar del momento. Vamos a jugar cara a cara. Es un equipo fuerte pero en quince minutos que he jugado contra el Sevilla en la Liga de Campeones ya le marqué un gol",

Anuncio de que ya es jugador en propiedad del Valencia CF:

"La renovación es una muy buena noticia, siempre pensé en quedarme aquí. Ahora es oficial. Soy feliz".

¿Por qué eligió el Valencia CF?

"El Valencia era el equipo que más me quería. Conocía la historia del Valencia y cuando me dijeron que estaba la posibilidad de venir me puse muy contento".

¿Cómo se define como futbolista?

"No soy un fenómeno, ni el mejor del mundo. Lo que más me importa es que la gente sepa que voy a poner todo lo que tengo. Ahora más que en la Juventus o en Sassuolo o en otros equipos porque tras el periodo negativo en el West Ham sufrí mucho y nunca lo olvidaré".

Adaptación al Valencia CF:

"Cuando llegué staba por detrás de mis compañeros y esto me enfadaba. No estaba bien y quería seguir al mismo ritmo que ellos".

¿Está contento con su rendimiento?

"Soy muy exigente conmigo, pero ahora estoy jugando bien. Físicamente estoy bien, mentalmente también. Lo que quiero es terminar de la mejor forma posible y empezar la que viene con mucho hambre".



Su mejor momento desde que llegó al Valencia CF:

"Nunca lo olvidaré. Tres días antes metí el primer gol contra el Athletic de Bilbao pero no lo disfruté mucho porque estaba muy nervioso ya que no metía goles desde hacía mucho tiempo. Contra el Real Madrid fue la noche perfecta. Lo que más recuerdo fue sentir que Mestalla temblaba después del gol. Era increíble".