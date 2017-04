Sampaoli hace temblar al Sevilla

Jorge Sampaoli no admite término medio. Por carácter y por planteamiento –vital y futbolístico– no deja indiferente a nadie: éxito o fracaso, compromiso o ruptura. Justo ahora, en la recta final de una temporada en la que compite por mantener el status del Sevilla, el entrenador argentino ha desatado un terremoto en Nervión. Su futuro está en el aire y la realidad no tiene que ver con rumores. En unas semanas, el equipo puede perder a Monchi, director deportivo y alma mater del proyecto, y a su director técnico.

Argentina busca seleccionador –tras el despido de Bauza– y el foco de la Asociación de Fútbol Argentino está en Jorge Sampaoli. La primera opción era Diego Pablo Simeone, pero los planes del Cholo van por otro lado. Así, Claudio Tapia (presidente) y Marcelo Tinelli (mano derecha) tienen billete para presentarse en Europa y negociar. Desde Sevilla tienen constancia de que ya se han producido diálogos entre el técnico y la AFA, aunque la versión oficial sea otra. Hay tensión y preocupación. Por eso, la entidad que comanda Pepe Castro emitió un comunicado severo advirtiendo a los dirigentes del balompié argentino: facilidades cero. «El Sevilla consideraría una falta de respeto, al tiempo que inaceptable, cualquier reunión o contacto destinado a que el técnico proceda a la ruptura contractual con este club», reza el comunicado.

Sampaoli tiene contrato hasta junio de 2018 y el Sevilla quiere pelear por retenerle, incluso se habla de una posible mejora de contrato. Otra cuestión es que lo consiga. Sampaoli sueña con dirigir a Messi y tiene el Mundial de 2018 a un año vista. Es ahora o nunca. El verano pasado dijo no a la selección argentina, pero el contexto era muy distinto. El proyecto empezaba y la cláusula para salir era de ocho millones de euros. A partir de junio queda en 1,5 millones. Parece claro que tendrá que la AFA tendrá que ponerlos, porque lo que sí ha confirmado Pepe Castro es que no hay una ventana contractual para dejarlo libre «si le llama Argentina», aunque sí se contemplan algunos puntos por los que, tanto el Sevilla como el entrenador, pueden romper el contrato sin compensación económica.



El paso al frente, fase clave

La semana está movida, con la visita a Mestalla como punto final y un serial de sensaciones encontradas que han llevado al aficionado sevillista a protestar algunas actitudes de su entrenador. No es el mejor contexto posible para competir ante un Valencia en el mejor momento de la temporada, incluso de las dos últimas campañas.

El club espera un movimiento del técnico. Al menos, para apagar el fuego a corto plazo. La Champions está en juego y ya no está Monchi como pacificador o amortiguador de la crisis. El ya ex director deportivo ha afirmado que Sampaoli seguirá hasta 2018. Está por ver.