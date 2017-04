Al asalto del líder

El Derbi de Mestalla está a la vuelta a la esquina, pero antes hay otro partido en mayúsculas, que llega en un momento perfecto, con trece jornadas sin perder, justo desde la derrota en el Ciutat, y siete victorias seguidas. Y en un escenario especial, sobre todo para Claudia Zornoza, para quien los próximos 180 y pico minutos "están a la par". "Jugar en Mestalla da una alegría mayor, pero medirse contra el Atlético, que ahora mismo es el mejor de la Liga, que además lo está demostrando todo el año, es un partido para que digamos ´aquí estamos´, que se vea que nos merecemos estar en esta situación. Ojalá podamos llevarnos los tres puntos, que para ello ya estamos trabajando desde la semana pasada", reconoce la blanquinegra con pasado en el Atlético. Clau llegará a la que fue su casa con el refuerzo de su gol de la última jornada al Santa Teresa, el definitivo 2-0 y el cuarto en su cuenta particular de la temporada.

Claudia empezó a jugar al fútbol sala con cinco años. A los 11 cambió el parquet por el césped. Fichó por el Rayo y allí vivió de todo: ganó una Liga y escuchó el himno de la Champions, pero también se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se cayó y cuando casi estaba ya de pie le llamó el Atlético de Madrid. Era enero del 2011. "Fue mi resurgir. Después de una lesión tan grave, el Atlético me dio la oportunidad de volver a empezar. Estuve tres años y medio y todo fue positivo porque me ayudaron muchísimo, no tengo ni una mala palabra. Crecí como futbolista y como persona. Le guardo un gran cariño al club, a la presidenta (Lola Romero). Es un partido muy especial, pasen los años que pasen", reconoce la talentosa valencianista. Lucía el ´22´ (los dos patitos) a la espalda por el apodo de patosa que le pusieron cuando era pequeña porque siempre se tropezaba con todo. Ahora brilla con el ´21´, un dorsal que desprende magia por los cuatro costados, el que llevaba David Silva en el Valencia, a quien admira. De entre todas sus excompañeras, con quienes tiene buena relación, sobresale la internacional Silvia Meseguer. Menudo duelo se avecina en la medular: "Meseguer fue muy importante. Siempre intentamos hablar, pero le pasa como a mí, que tomamos distancia, porque somos rivales. También con Amanda y Lola Gallardo".



Firmó por el Valencia en 2014

En la temporada 2014/2015 cambió Madrid por Valencia. Necesitaba aire nuevo. En enero del 2015, Claudia se volvió a romper el cruzado anterior. Tocaba volver a empezar. De nuevo otra rehabilitación. En octubre de ese mismo año y en el mismo escenario e idéntico rival, ´Clau´ renació. Desde entonces y hasta ahora, el VCF disfruta. Contagia alegría, ilusión y ganas de disfrutar de la vida. Su sonrisa de oreja a oreja es el reflejo de un equipo que sueña en grande, que se resiste a dejar escapar la segunda plaza, que da derecho a disputar la Champions, aunque ahora la distancia sea de siete puntos: "Siempre hay que soñar. Ojalá lo consigamos; matemáticamente es posible. Es cuestión nuestra y, por supuesto, que se den otros resultados".

Será la segunda vez que Zornoza se mida al Atlético en el Cerro del Espino. La primer fue el pasado precedente (24 de abril de 2006), las valencianistas ganaron 0-3, con un tanto, el 0-1, de Claudia. Esa victoria –Mari Paz y Joyce anotaron las otras dos dianas– descartó a las colchoneras de la pelea por el título con Athletic, a la postre campeón, y Barcelona. Ahora el Valencia vuelve a ser juez de la Liga, aunque ahora también está dispuesto a soñar por la segunda plaza: "Son dos equipos que están por encima, que están haciendo un gran temporada, y el Barça le está pisando los talones al Atlético. Lo bueno de este año es que es una Liga muy competitiva, que puede pasar cualquier cosa y nosotras vamos a dar que hablar; De eso estoy segura".



Ante un líder sólido

El Atlético parece imparable esta temporada, no ha perdido ningún encuentro y solo ha cedido cuatro empates, uno de ellos frente a las de Cristian Toro en el Antonio Puchades. Ganas e ilusión no les faltan a las valencianistas, que llegan a este encuentro frente al líder en un gran momento. Débora y Marianela Szymanowski también se reencontrarán con su pasado rojiblanco. Sobre todo la primera, que llegó al VCF Femenino este verano desde Majadahonda, y que está de vuelta tras recuperarse de unos problemas físicos.