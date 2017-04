Salva Ruiz y Lato piden una médula para Salva Delhom

Salva Ruiz vuelve a mostrar su implicación con Salva Delhom. El futbolista del Valencia pide apoyo para el joven de diecisiete años natural de Albal al que se le diagnosticó leucemia el pasado verano y que busca urgentemente una médula compatible para poder recuperarse. El jugador, que siempre ha estado al lado del vecino de su localidad y ha participado en la campaña 'Hasta la médula con Salva' para concienciar a la gente, aprovecha además en este vídeo para hablar por primera vez sobre la enfermedad que le impidió comenzar la pretemporada con el resto de sus compañeros y que a día de hoy puede decirse que ha superado.

Este es su mensaje: "Hola, me llamo Salva Ruiz, tengo 21 años y soy jugador del Valencia pero yo creo que en estos casos eso es lo de menos. Soy una persona más que os pide ayuda para Salva y para toda esa gente que lo está pasando tan mal con esa enfermedad tan dura y tan difícil. Solo os pido un poco de vuestro tiempo para que vayáis a donar médula porque de verdad que la necesita. Si no, por lo menos que os informéis porque es algo muy sencillo y que puede salvar a mucha gente. Por último quería decir que yo también he pasado por una situación complicada hace poco, no tan difícil como la que están pasando estos campeones. La verdad es que hasta que no estás ahí parece que no te va a tocar a ti o a alguien cercano y la verdad que luego agradeces toda la ayuda. Creo que nos necesitamos los unos a los otros. Hasta la médula con Salva".

Salva Ruiz avanza a buen ritmo en la recuperación de su enfermedad y entrena a diario en las instalaciones de Paterna. Si todo va según lo previsto el próximo verano estará plenamente recuperado y preparado para recibir el alta médica y volver a comenzar. Se da la circunstancia de que el joven lateral, que no hace tanto era el mejor cadete de España y tenía un sitio privilegiado en las categorías inferiores de la Roja, acaba contrato el próximo 30 de junio y el Valencia debe valorar qué hace con su futuro.

En otro orden de cosas, Salva Delhom también ha recibido el apoyo de otro futbolista del Valencia que está muy implicado con su caso como es Toni Lato. El de la Pobla, que ya le regaló una camiseta firmada y lo visitó en el hospital, aparece en otro vídeo junto a su tío, Vicente Latorre, exfutbolista del Levante UD, para pedir una médula para Salva. Además, el próximo 7 de mayo a las 11:30 tendrá lugar un partido benéfico entre los veteranos del Albal CF y los del Levante UD en el Campo de fútbol Pepe Paredes de Albal en el que todo lo que se recaude irá destinado a la investigación contra el cáncer en adultos del Insituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de València.