Voro espera a Enzo Pérez y Garay

El entrenador del Valencia CF, Voro González, sigue pendiente del estado físico de dos de los jugadores más importantes del equipo, Enzo Pérez y Ezequiel Garay. Los dos argentinos, así como Fabián Orellana, se han ejercitado este viernes con el grupo y el sábado pasarán la última prueba con el objetivo de entrar en la lista de convocados para el Valencia-Sevilla del domingo a las 16:15 en Mestalla.

Fabián Orellana se retiró antes del final de la sesión del miércoles a causa de unas molestias musculares. Jueves y viernes el chileno ha trabajado con el resto de los compañeros, aunque con precauciones. Después de su fichaje y un inicio prometedor, Orellana está ahora lejos de su mejor momento y parece acusar con falta de ritmo y molestias musculares los dos meses prácticamente apartado con el Celta de Berizzo.



Garay, obligado a un plus sin Abdennour

En la defensa Aymen Abdennour tiene bastante complicado estar a disposición de Voro para la visita del Sevilla debido a la lesión muscular por la que este jueves no ha salido el campo a ejercitarse con el equipo. En la sesión Mangala se ha retirado unos minutos antes del final como medida de precaución, ya que el Valencia no puede perder más centrales sin Abdennour a disposición del cuerpo técnico. Por ello, esta semana se ha cuidado también la evolución de Ezequiel Garay, al que Voro confía en poder alinear en el once contra el Sevilla.



El miércoles Garay ya realizó la segunda parte del entrenamiento al margen junto a Enzo Pérez y el preparador físico. El central ex del Zenit se quedó sin viajar a Granada por un dolor en la rodilla con el que lidia desde hace tiempo, pero que se le reprodujo con mayor intensidad ante el Celta de Vigo. La evolución ha sido positiva esta semana. El viernes completó un entrenamiento no demasiado exigente y se espera que el sábado entre en la lista para el domingo acompañar a Mangala en el centro de la zaga.

En cuanto a Enzo Pérez, el '8' lleva tiempo sobreponiéndose a molestias musculares que se le acrecentaron en los dos partidos seguidos frente a los rivales gallegos -Depor y Celta-, sobre todo, tras el esfuerzo realizado con Argentina jugando a 3.600 metros de altura en Bolivia, una experiencia nueva para él que le acabó pasando factura. No viajó por fatiga muscular a Granada. Como Garay, Pérez ha trabajado durante la semana con reservas con el grupo y este sábado deberá pasar con buenas sensaciones la última prueba, al menos, así lo espera el cuerpo técnico.



Voro rebaja las cargas

En las últimas dos semanas, entre los partidos de selecciones y lo apretado de un calendario con tres partidos en una semana, los técnicos han rebajado las cargas de trabajo en los entrenamientos para cuidar a un grupo de futbolistas que llega justo de gasolina a la recta final de ma temporada. Jugadores como Enzo, Nani, Garay, Gayà o Mangala han convivido durante la temporada con diferentes problemas musculares, y otros como Dani Parejo al límite por la acumulación de minutos al ser una pieza insustituible para el entrenador.