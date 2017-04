Voro: "No tenemos un objetivo claro con nombre y apellidos"

El Valencia CF se mide este domingo al Sevilla en Mestalla, encuentro que ha analizado el técnico, Voro González, que ha hablado del regreso a la lista de convocados de Luis Nani, la ausencia de Abdennour, así como la actualidad más deportiva de cara al choque frente a los de Sampaoli. El de L'Alcudia confía en que el equipo va a competir "ante un gran rival" y medir sus posiblidades en LaLiga, aunque confiesa el entrenador valencianista que ahora mismo "no tenemos un objetivo claro con nombre y apellidos".

Voro también ha tenido palabras para la presidenta, Layhoon Chan, tras anunciarse esta semana que en julio dejará su cargo en favor de Anil Murthy: "Con Layhoon yo particularmente y sobre todo en los últimos meses hemos vivido un día a día muy cercano, he visto una presidenta volcada y sufriendo con los problemas, ha intentado buscar soluciones.

Esta es su rueda de prensa:

¿Se afronta el partido de otra manera después de las tres victorias?

Se afronta con todas las garantías de que podemos competir bien ante un gran rival, ha tenido un bache, el mismo que tuvimos nosotros, con los mismos resultados. Es un equipo que está haciendo una campaña increíble, cuarto y con un colchón de puntos importante. Con intensidad, con grandes futbolistas, el bache no nos dice nada. Tenemos un reto muy importante ante un rival que va a medir nuestras posibilidades. Esperemos seguir en la línea que el equipo lleva, creciendo en cuanto a juego y se va a ver un gran partido.



¿Medir las posibilidades de cara a qué?

Nosotros tenemos que quedar lo más arriba posible. No tener un objetivo concreto a veces te lleva a que las ideas te confundan pero nosotros lo tenemos claro porque venimos de una situación muy difícil. El escenario es un escenario donde disfrutar compitiendo, es una oportunidad de crecer, hay intensidad, estamos recuperando gente y todo el mundo quiere jugar. Esta tendencia está ahí, nos llega sin un objetivo claro pero tenemos nuestro reto de ir partido a partido. No nos podemos marcar más allá del partido de mañana. Es de resaltar que el equipo siga compitiendo sin tener un objetivo con nombre y apellidos.



¿Cómo ha vivido el equipo la marcha de la presidenta?

Es una decisión importante en el club, al final el objetivo es crecer, mejorar? Con la incorporación del nuevo director general y el cambio en la presidencia el objetivo es mejorar. Tampoco he hablado con los futbolistas de ese tema. Lo que sí sabemos todos es que es una ocasión para crecer. Con Layhoon yo particularmente y sobre todo en los últimos meses hemos vivido un día a día muy cercano, he visto una presidenta volcada y sufriendo con los problemas, ha intentado buscar soluciones. He visto una persona implicada, responsable, con una gran empatía y eso es de agradecer. Sabemos que todo el mundo podemos cometer errores pero lo que nunca puede quitarle es el estar continuamente al pie del cañón para buscar las mejores soluciones.



¿Echa de menos el pique deportivo con el Sevilla?

Sería un ingrediente más. Nosotros por nuestra situación en la clasificación no puede ser así este año pero tenemos otro reto, buscar la cuarta victoria y alargar nuestra racha en casa. Son objetivos totalmente diferentes pero donde venimos no podemos aspirar a más. Buscamos la cuarta victoria.



¿Cómo está Nani?

Hemos tenido su incorporación y la baja de Abdennour por un problema muscular. Después de un periodo largo de inactividad está en la lista y veremos si puede jugar.



¿Se siente identificado con Sampaoli? Futuro por definir.

Sé la situación que se está viviendo aquí, sé lo que he dicho, no conozco en profundidad la situación así que no sé si es comparable o no.



¿Esperaba tener 39 puntos a estas alturas?

Cuando empezamos no te da la situación para mirar más allá de la semana siguiente o a la otra. Hemos tenido resultados que hacen daño y el equipo ha sabido sobreponerse, hemos conseguido tres victorias y vivimos el día a día, no podemos hacer cálculos a largo plazo. Estamos contentos porque el equipo lleva una racha ascendente y vamos partido a partido, no podemos pensar más allá, nuestro recorrido no es ese. El objetivo es ganar todos los partidos pero siempre centrándonos en el siguiente. Estoy seguro de que el equipo se va a esforzar y va a dar una gran versión.



¿Medrán ha adelantado a Mario Suárez?

En una lista de convocados la confeccionas en base a las variantes que en un partido te pueden aparecer. No es necesario tener excesivos jugadores de una determinados posición. Tiene opciones como todo el mundo. Valoramos de una forma global.