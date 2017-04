Diego Alves: "Tengo contrato y quiero cumplirlo"

Como sucedió hace un año, se avecina nuevamente un verano movido en la portería del Valencia CF. Días atrás el australiano Mat Ryan declaraba que por su cabeza sólo pasa regresar al club de Mestalla para hacerse con la camiseta de titular una vez que concluya su cesión al Genk belga. Ahora el que ha hablado de sus intenciones de futuro es, precisamente, el hombre que luce el ´1´ y la titularidad en el conjunto blanquinegro, Diego Alves. En una avance de la entrevista que el brasileño ha concedido a ´BeIn Sports´ pueden leerse unas palabras que no tienen desperdicio y con las que el meta desmiente los rumores que en los últimos días señalaban que en sus planes está prevista una salida del Valencia con vistas a la próxima temporada.

«Ya sé que en verano mi carita estará en todos los periódicos, pero tengo contrato en vigor y quiero cumplirlo», dijo Alves en unas declaraciones concedidas al canal internacional de fútbol. No es la primera vez que el ex del Almería, de donde llegó al Valencia CF en 2011, manifiesta sus deseos de prolongar más en el tiempo una extensa carrera en el club de Mestalla. Sin ir más lejos, antes de que en julio de 2014 se concretase su renovación hasta 2019 trasmitía ya en una entrevista en este diario la ambición de poder retirarse en el Valencia. No obstante, ahora Alves incide en la misma idea, pese a los momentos delicados que ha vivido junto al equipo y los malos resultados de las dos últimas campañas.

A principios de semana José Ramón Alexanko, director deportivo del Valencia CF, se citó con los agentes de Diego Alves, aunque el tema central de la reunión fue la explosión de Carlos Soler y la voluntad del club de blindar el futuro como blanquinegro del joven medio ofensivo. La agencia ´Promoesport´ representa al mismo tiempos los servicios de Diego Alves como del centrocampista valenciano.

Con sus palabras Alves da por hecho que en el mercado de verano su nombre volverá a aparecer en las lista de transferibles, pero destaca que su intención no es la de salir del club, quiere cumplir los dos años que le restan de contrato. Ryan y Jaume también tienen años por delante como porteros blanquinegros, así que el Valencia debe decidir como ordena su portería.