Lato paraliza sus ofertas de cesión que llegan al Valencia

Toni Lato ha demostrado en sus últimas apariciones en el primer equipo que tiene hueco en la plantilla de la próxima temporada. Por fútbol y porque, como pasa con Carlos Soler, representa la ilusión, el hambre y el compromiso que necesita el Valencia que viene. Sin embargo, la decisión sobre su continuidad en la primera plantilla todavía no está decidida. El club esperará la llegada del nuevo entrenador para consensuar una decisión en torno a los laterales izquierdos del curso 2017/18. Lo que sí es una realidad es que Lato ha paralizado en los últimos días las ofertas de cesión que tenía encima de la mesa. Hasta cuatro clubes se dirigieron al jugador el pasado mercado de invierno para preguntar por su situación contractual y los planes de futuro de la dirección deportiva del Valencia. El jugador pide ahora tiempo a los clubes que, con más fuerza después de su explosión en el primer equipo tras la lesión de José Luis Gayà, continúan interesados en contar con sus servicios. Lato quiere convencer al Valencia por encima de todo.

La dirección deportiva de José Ramón Alexanko cuenta con Gayà como fijo, siempre y cuando Meriton no decida venderlo de forma paralela. Guilherme Siqueira, por su parte, acaba su contrato el próximo 30 de junio y asume su marcha del Valencia. La incógnita es Lato. El de la Pobla de Vallbona asumiría con naturalidad que el club decida que es preferible una cesión a un equipo de la Liga. Sin embargo, el joven lateral zurdo no pierde el tiempo pensando en eso ahora mismo. Lo único que quiere es seguir demostrando el césped que ya está preparado para dar el salto ya al primer equipo definitivamente. No es un canterano como otro cualquiera. Toni ya se encuentra en dinámica de primer equipo desde la última semana de entrenamientos de la pasada temporada junto a Carlos Soler y sus compañeros le consideran uno más. También la confianza del entrenador es plena. Voro se ha atrevido, como hacen muy pocos, dándole continuidad con la última media hora contra el Celta de Vigo y los noventa minutos completos ante Granada y sobre todo frente al Sevilla en una primera prueba de nivel que el canterano superó con nota. El técnico se deshizo en elogios al final del encuentro. "Esperamos mucho de él pero hay que tener en cuenta que tiene 19 años, acaba de llegar. Defensivamente ha estado muy correcto, ha hecho una falta táctica y te ha dado cosas en ataque. El futbolista necesita la experiencia, el saber estar... No puede ser que un futbolista que acaba de llegar sea una firme realidad, contamos con él y con su crecimiento", aseguraba Voro. El club, mientras tanto, está atento a nombres propios como el argentino del Werder Bremen Santiago García o el lateral izquierdo de Las Palmas Dani Castellano.

Lato hace su camino al margen de ese trabajo de mercado lógico en cualquier club. El de Pedreguer está a solo tres partidos de convertirse en jugador del primer equipo de forma automática. Así lo estipula su contrato. De ser así su cláusula de rescisión ascendería de 8 a 25 millones de euros. Lato podría quedarse a solo dos partidos el próximo sábado contra el Málaga en La Rosaleda y, de momento, tiene opciones. Gayà continúa el proceso de recuperación de su lesión muscular. El martes no entrenó junto al resto de compañeros y no se van a correr riesgos innecesarios porque la semana que viene hay un Valencia-Real Sociedad el miércoles y porque al de Pedreguer le espera un Europeo Sub´ 21 en verano en el horizonte. "Toni está centrado y lo que nos importa es su progresión y eso es corregir movimientos y situaciones pero tiene 19 años, lo vamos a mimar sabiendo que necesita crecer y sobre la marcha decidiremos", decía Voro el domingo preguntado por la continuidad de Lato en el once. De lo que no hay duda es que el primer equipo y la proyección del jugador mandan y si Lato tiene que jugar tres partidos, aunque eso le impida jugar un hipotético play-off de ascenso con el filial, los jugará.