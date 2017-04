El agente de Prosinecki: "El Valencia CF ha estado realmente interesado"

El agente de Robert Prosinecki, el tutrco Yaçar Calisir, ha realizado unas declaraciones a la agencia de jnoticias Report en las que habla de un interés real del Valencia por el actual seleccionados de Ayerbaiyán. Habla incluso de un sorprendente encuentro con el club de Mestalla: "El club español Valencia ha estado realmente interesado en las conversaciones con Robert Prosinecki. El director deportivo del club me lo contó personalmente", afirma. Reconoce que ha estado recientemente en España aunque por otras cuestiones que no tienen que ver con el exjugador de Real Madrid y Barcelona.

Calisir, ante el revuelo que se ha montado en este país por la posible marcha de su actual seleccionador, explica en estas declaraciones que "Prosinecki tiene un contrato con el equipo nacional de fútbol de Azerbaiyán. No hemos recibido ninguna solicitud oficial. El hecho de que Valencia esté interesado en Prosinecki no significa que salga de la selección nacional de Azerbaiyán y vaya a España. Prosinecki es un buen técnico. Muchos clubes pueden estar interesados ??en él y ya están interesados. Pero este es mi deber como representante. Prosinecki no tiene información sobre estas conversaciones. Sólo piensa en la selección de Azerbaiyán, el partido de clasificación de la Copa del Mundo de 2018 con Irlanda del norte. Estas cosas son normales en el fútbol. Los clubes pueden preguntar acerca de las situaciones de los entrenadores".

El contrato de Prosinecki con Azerbaiyán expira en diciembre de 2017.