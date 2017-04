Aderllan Santos abre una puerta para regresar a Portugal

Aderllan Santos vive posiblemente su peor momento deportivo desde que llegó al Valencia CF en el verano de 2015. Un central que en no ha respondido a las expectativas generadas por un fichaje por el que el club de Mestalla está todavía pagando al Braga 9´5 millones de euros, pero que de manera especial en los últimos meses ha desaparecido del mapa. En las convocatorias de Voro González es el descarte un partido sí y otro también, lleva más de dos meses sin juhgar un solo minuto con el equipo, pero el brasileño tiene muchos años de contrato por delante y en estas circunstancias este verano encontrarle salida en el mercado será incluso más difícil que el anterior.

Sobre esta posibilidad, la de cambiar de equipo en la apertura del próximo mercado, ha hablado el futbolista en Portugal. Ante la duda, Santos ha preferido hasta ahora quedarse y cumplir lo firmado, aunque deja una puerta abierta a un posible regreso al país vecino: «Dependerá de Valencia, el club tiene mi pase. Tengo que saber lo que quieren, tengo que hablar. Vamos a ver lo que será hasta el próximo año, pero tengo un buen recuerdo de Portugal, siempre daría la bienvenida a una propuesta a partir de ahí», dice.

Respecto al supuesto interés del Oporto de Nuno Espirito Santo el pasado verano, según dice el propio jugador fue cosa de la prensa. Nada más: «no hubo nada, creo que todo fue especulación. Como yo no estaba jugando en el Valencia especularon que vuelvo a Portugal. Pero nadie me llamó, el teléfono no sonó».