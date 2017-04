¿30 millones de euros para fichar a Fornals y Camacho?

El próximo sábado, la comitiva valencianista estará en el palco de La Rosaleda. Sobre el césped, Pablo Fornals e Ignacio Camacho, dos de los futbolistas marcados en el capítulo de interesan. Son objetivos importantes, gustan y su perfil se considera ideal para reforzar el centro del campo. Otra cuestión es que el Valencia tenga cash para sacarlos de la Costa del Sol y traerlos a Mestalla. Carlos Soler, Pablo Fornals, Camacho no suena mal para la sala de máquinas 2017/18. Seguro que una mayoría de aficionados recuerdan el destrozo causado por los mediocentros del Málaga en la primera vuelta. La dupla Camacho-Fornals barrió del campo a Mario, Parejo y Medrán. Camacho fue el número en interceptaciones (cinco), duelos aéreos ganados (cinco) y pases completados (72). Fornals hizo dos goles. En el primero, un golazo, enganchó un zurdazo de volea en la frontal y el balón fue a una esquina imposible para Alves. En el segundo, en el minuto 93, firmó el empate a dos tras irrumpir en el área y cazar una dejada de En-Nesyri en el área grande. Con su gente en la grada, el castellonense firmó su primer doblete en Primera. Firmó un partido rendondo como ocho; fue el motor creativo y confirmó que tiene trabajo (lideró el apartado de balones recuperados con 11), inteligencia y margen de mejora para terminar instalándose como mediocentro, aunque ha jugado mucho como centrocampista de ataque e interior.

Fornals (generación 1996) es un jugador visto y controlado. Alexanko conoce perfectamente sus cualidades. ¿Condiciones? Tiene contrato hasta 2019 y Al-Thani reclama 10-12 millones de euros. Con 21 años, ya ha jugado 53 partidos de LaLiga. La temporada pasada debutó de la mano de Javi Gracia y su impacto fue inmediato: llegó a la Sub-21 y debutó con la Absoluta de la mano de Del Bosque –junto a otros meritorios como Diego Llorente, Asensio, Denis Suárez o Williams– en un amistoso previo a la Eurocopa. Su carrera va hacia arriba, ya se habla del seguimiento del Real Madrid, y está más asentado, más tranquilo; es capaz de reciclar la ansiedad en energía.

Después de dar sus primeros pasos jugando de fuera hacia adentro y actuar de enlace, Fornals confiesa que se siente muy cómodo como mediocetro. Camacho le permite jugar con libertad y tranquilidad, porque siempre aparece para corregir el error. Desde esa posición explota su recorrido, llega al área rival y entra bastante en juego. Es su localización ideal. El centrocampista también ha enamorado a Míchel. En una entrevista reciente a Málaga Hoy, el entrenador puso el acentro sobre su manera de ser y su trabajo en los entrenamientos: "Veo un jugador con una posibilidades muy grandes. No sólo en el campo, también fuera. Es un chaval que atiende, que quiere progresar, que se ve que se cuida. Sabe que el fútbol no dura tanto y que es mejor no dar ventaja al rival".

Camacho es el jugador franquicia de los costasoleños, el líder –brazalete incluido–, el macho alfa y el hombre que marca la línea en el centro del campo. Con 26 años es uno de los mediocentros defensivos más importantes de LaLiga y de Europa. Así lo dice su volumen de recuperaciones, interceptaciones y duelos aéreos ganados. Una apuesta segura al seis. El verano pasado Al-Thani no cedió en su intención de ingresar una cantidad próxima a los 18 millones de su cláusula. Alexanko preguntó por él en invierno. Hoy vuelve a estar en el foco.