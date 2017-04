Nicart: "Jugar un Derbi en casa, y más si es en Mestalla, emociona el triple"

Sin duda que un Derbi no es un encuentro cualquiera.

Es muy especial porque la situación lo requiere. Es un Derbi, en Mestalla, algo histórico. Estoy súper ilusionada por poder disputar este partido y disfrutarlo en el campo.



Llega con un Valencia en un momento muy dulce.

Son favoritas. Han hecho una segunda vuelta como prácticamente la primera nuestra, pero al final estos encuentros son diferentes. Será bonito, competido y el equipo que esté más serio se llevará la victoria.



El Levante sabe la receta.

Sí que es verdad que somos el único equipo que ha ganado al Valencia, pero no nos podemos conformar con eso. Nos hacen faltan los tres puntos y vamos a intentar traérnoslos para casa.



¿Qué recuerdos tiene del Derbi en el Ciutat de la primera vuelta?

Fue un momento agridulce. No me dí cuenta de la importancia que tenía el partido, de toda la gente que estaba apoyando, de cómo lucía el estadio, del ambiente que se respiraba. De chiquita quieres jugar y vivir esta situación, poder jugar un Derbi en un campo soñado y toda esa combinación es algo que te hace sentir futbolista.



¿A qué se debió esa sensación?

El día de antes había fallecido mi abuela y no pude estar con la familia. Pensé ´juego y después voy para casa´. Por eso digo que fue agridulce. Entré en el partido como si fuera uno más. Cuando me dí cuenta, con la victoria, la gente, el campo, viendo imágenes, dije ´uff, qué emocionante´ y yo no lo viví de tal manera.



Y el equipo además durmió líder de la Liga Iberdrola.

Sí que fui consciente de que éramos primeras, pero siendo cautas porque la Liga Iberdrola es muy larga. Ahora estamos cuartas, luchando por un tercer puesto que creo que es factible, que se puede conseguir, porque creo en el equipo, en el grupo humano que hay y vamos a luchar por ello.



Ha cambiado mucho la historia de un Derbi a otro: de siete puntos arriba a estar ahora cinco abajo.

Ser regulares como ha sido el Levante en la primera vuelta nos ha hecho tener un colchón muy bueno, pero en la segunda, entre lesiones y demás, no lo hemos sido y el Valencia sí. Por eso mismo ahora están terceras por méritos.



Charlyn (18) y Marijose (15) contra la defensa menos goleada (8).

No me importa no marcar goles sino que el equipo gane. Si son de otra compañera es como si los hubiera hecho yo, y eso sí es importante. Hay motivación, sabiendo que tendremos a una defensa como la del Valencia, que ha demostrado ser la menos goleada de la Liga.



Delante tendrá a Ivana y Paula Nicart, dos centrales internacionales.

Nicart es una chica muy contundente, muy grande, complicada de superar. Y además tiene la referencia de Ivana, que es una gran jugadora, que va muy bien a los cruces. Los fallos que puede cometer una los corrige la otra.



Sus números son de selección.

Simplemente hay que seguir trabajando. Sé que hay muchas por delante que lo están haciendo muy bien, que se lo merecen y lo entiendo. Pero sí que se me ha quedado esa espinita de no jugar ni un minuto cuando me convocó y creo que no me lo merecía. Son situaciones, momentos y aquí estoy muy feliz y trabajando duro.



¿Con el Derbi del Ciutat bastó para comprobar cómo ha crecido el fútbol femenino en la Comunitat?

Sí, sí. Vivir un Derbi es muy bonito, siempre quieres ganar porque así la gente está feliz y también por el ambiente que se crea dentro del vestuario, de los días de antes. El equipo necesita una victoria para creer en lo que está haciendo en este bache que no acabamos de pasar. Es el momento oportuno, el partido ideal para que el equipo crea y suba su autoestima.



¿Se queda con el Derbi actual o un Granadilla-Tacuense?

Un Granadilla-Tacuense es mucho más especial porque soy de allí, pero no he vivido otro Derbi como el de ahora. Esto es increíble por todo lo que se mueve a su alrededor. Es un momento único.

