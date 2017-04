Voro: "Camacho y Fornals son dos buenos futbolistas"

Voro González ha comparecido en rueda de prensa a unas horas de que la expedición del Valencia CF se suba al avión para viajar a Málaga, donde este sábado se enfrentará a los de Míchel. El técnico valencianista asegura que el equipo está en el "mejor momento de la temporada" y destaca que todos los futbolistas están "enchufados y con ganas" de seguir compitiendo hasta el final. Estas son sus declaraciones:

El equipo está en un buen momento.

Creo que el equipo está mejorando. Llevamos 13 puntos en los últimos cuatro partidos. Hemos mejorado en aspecto defensivo, estamos en un buen momento, tengo esa sensación y lo que está claro es que no podemos mirar más allá, solo el partido contra el Málaga. Esto es lo que nos da los argumentos para seguir compitiendo. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir.

¿Qué diferencia hay entre el final de temporada pasada y esta?

No lo sé, el año pasado se ganaron tres partidos seguidos: Sevilla, Barça y Eibar. Nos quedan seis partidos y vamos a seguir compitiendo hasta el final, marcando los pasos cortos como el partido de mañana. No veo que pueda tener relación, o sí, pero creo que son circunstancias que no son iguales. Lo que veo ahora es que el equipo tiene ganas de seguir compitiendo, veo a la gente enchufada, entrenando bien, llegamos al partido en el mejor momento del año. Tenemos 40 puntos, vamos de menos a más y queremos continuar ganando y sumando puntos. Si mañana el equipo pierde volvemos a dar un paso atrás.

Hace unos meses se puso en marcha una iniciativa de recuperación de los valores y a día de hoy ningún cargo directivo es valenciano.

Al final que sean de aquí o que no€ Todos queremos que el Valencia quede lo más arriba posible y si podemos tener los máximos jugadores de aquí posibles pues mejor pero esa página en el fútbol ya la hemos pasado. Lo importante es que los jugadores dignifiquen el escudo, que la afición esté al lado del equipo y que todos hagamos una piña. Si todo va bien poco importa si el entrenador o el presidente es de aquí o no. Todos tenemos que ponernos el mono de trabajo para que el Valencia sea más grande.

¿Va a refrescar el equipo?

En estos momentos la ventaja que tenemos es que todos quieren sumar, todos quieren jugar. Yo veo que todos quieren estar. Hay ocho jugadores con cuatro amarillas€ No me preocupa. Todos van a dar garantías de que estarán al nivel. Es un buen momento porque todos los jugadores están enchufados, quieren competir. No nos viene mal jugar tres partidos en ocho días. Son tres partidos complicados pero somos optimistas de que vamos a competir.

¿Cómo ve a Rodrigo?

Está entrando en el equipo, necesita adquirir tono físico y competición. Está en esa fase, la idea es que cuando veamos lo que nos pueda dar sea un jugador que pueda participar. Es un largo plazo. Hablamos de que queda un mes de competición, no sé si podrá tener un partido o dos o los que pueda tener. Todo el mundo quiere participar y eso es algo de agradecer. Es un jugador más que tiene que recuperarse y estar al cien por cien para jugar.

¿Le molesta que no se le acabe de colocar la etiqueta de entrenador, incluso desde el club?

No. No me molesta que digan que soy buena persona. Eso es así. (risas). Lo del futuro ya lo hemos hablado bastante, el tema ya está claro. ¿Buena persona? Yo soy así, lo intento hacer lo mejor posible donde estoy. No tiene nada que ver. El club tomará la decisión cuando la tenga que tomar, no me siento agraviado con eso. No hay debate.

¿Qué le ha aportado Míchel al Málaga?

Málaga ha tenido actuaciones buenas, no sé en profundidad. No te lo puedo valorar en profundidad, han jugado con cuatro, con cinco€ Esperamos al mejor Málaga, es un equipo con argumentos. No vamos allí confiados, nos miramos más a nosotros mismos.

¿Hay que cambiarle el contrato a Lato?

No sé, el club ve lo mismo que veo yo también y sabe lo que tiene que hacer, seguro que para el club Lato es un jugador de futuro y tomaremos la mejor decisión para todos. Son jugadores con mucho futuro. No sé cuantos partidos tiene que jugar para que se le cambie el contrato, tampoco sabía lo de Zaza. Tomo decisiones buscando lo mejor para el equipo. El club me ha dejado trabajar y elegir siempre lo mejor para el equipo según mi criterio.

¿Cómo está José Luis Gayà?

Ha tenido la lesión en el isquio, está recuperándose y hay omentos en los que tus sensaciones te dicen una cosa u otra, es importante que busquemos el mejor momento para que se recupere y pueda aportar al equipo. Lo que buscamos es rendimiento, no tenemos prisa y tenemos la posición muy bien cubierta. Que se recupere cuanto antes pero bien. Volverá la semana que viene, no sé si para el miércoles o el sábado.

¿Cómo hay que frenar a Camacho y Fornals?

Preparamos el partido pensando en todo el Málaga, tienen muchos puntos fuertes, conocemos perfectamente. Camacho no es una novedad y la progresión de Fornals no escapa a nadie. No preparamos nada en especial, lo más importante del Málaga es el grupo. Seguro que ellos nos mirarán a nosotros del mismo modo. Son dos buenos futbolistas, en una zona muy importante en el campo. Lo vemos como un todo.

¿Cómo está Nani?

Ha estado tiempo lesionado, entrena con regularidad y lo veo como otros jugadores. Buscamos lo mejor para el equipo, cuando tenga que entrar que aporte su calidad y su rendimiento. No podemos ir planificando minutos de participación de antemano, jugará cuando veamos que puede dar el cien por cien y pueda ayudar al máximo al equipo, como todos los jugadores, aquí no hay distinción.

Segunda vez que Bakkali se queda fuera de la lista. En el último partido se fue del banquillo antes del final.

A nivel personal no hay nada entre él y yo, entiendo su situación, ese día íbamos a hacer un cambio y yo le había llamado pero a última hora hubo un contratiempo y tuvimos que cambiar. Era la segunda vez que le pasaba, entiendo su enfado y hay que tomar decisiones. Solo pueden jugar once más los cambios. Sigue trabajando bien y yo sigo buscando lo mejor para el equipo. No son decisiones agradables para el entrenador pero hay que tomarlas.

Mateu Alemany le ve con cualidades para trabajar en cualquier otra área del club. ¿Se vería cómodo en otra área?

Si llega ese momento lo valoraremos. De momento estoy en lo que estoy, implicado en acabar al cien por cien la temporada. Ya lo valoraré. No me preocupa mi futuro, lo he dicho mil veces. No me voy a poner a pensar en algo que no ha venido. Si llega, ya lo veremos.