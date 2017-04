Carlos Soler habla claro. El centrocampista del Valencia, preguntado por la versión del conjunto de Voro en La Rosaleda, reconoce que el Málaga salió "mejor", faltó "agresividad y tener más el balón" y añade que la actitud "tiene que ser siempre la misma". Estas son las declaraciones de Soler:

¿Que ha pasado, Carlos?

Han sido superiores durante la primera parte, como ha dicho Málaga nos ha faltado agresividad y tener más el balón. Se han replegado pero ocasiones hemos tenido pocas. El palo de Mangala y poco más.

¿Es un problema jugar en la derecha?

Yo siempre he jugado por dentro pero si el entrenador me necesita por banda no tengo problema, no es excusa jugar en banda para que no salgan las cosas. Ante el Celta jugué ahí y estuve bien.

¿Cómo ha visto al Málaga?

El Málaga ha salido mejor, han llevado el peso del partido, el segundo gol es un poco de suerte... Y en la segunda parte lo hemos intentado pero no ha sido posible. Vamos a intentar salir a darlo todo en todos los partidos, otra cosa es que no salgan las cosas... La actitud tiene que ser siempre la misma. Vamos a competir como tenemos que hacer. Somos el Valencia y tenemos que competir.