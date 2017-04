El orgullo del valencianismo

Mestalla cumplió a la llamada y con ese efecto histórico, el Valencia Femenino fabricó en una primera parte inolvidable una goleada que perdurará en el tiempo. Con la inercia de su momento dulce y esa chispa de más de jugar en casa, las blanquinegras salieron lanzadas, como se esperaba y, en un inicio diabólico, desataron la locura y sentenciaron el cara a cara por la tercera plaza. Son el orgullo del escudo. Primero fue Joyce, luego lo intentó Claudia Zornoza con un lanzamiento que se perdió por la línea de fondo. Y a la tercera, y de la zurda de la '21', el vendaval blanquinegro tuvo recompensa con el sello de una de las protagonistas del Derbi, de Yanara Aedo. Entre Claudia, la valentía de la chilena y la indecisión granota colectiva, el Valencia le asestó al Levante Femenino el primer hachazo. El 1-0 propulsó más si cabe a unas chicas con ganas de devolver con más contudencia todavía la derrota en el Ciutat, la única de la temporada. Y lo consiguieron. Por la puerta grande. Fueron una maquina perfecta. El Valencia tocaba, tocaba y tocaba, con una claridad tremenda, sin fisuras, a la perfección.

El Levante sufría por dentro y también por fuera. Maitane, de nuevo de central hasta el inicio de la segunda parte, repelió un chut dentro del área de Banini cuando ya se cantaba gol. Arriba, Ida intentaba despertar a las suyas desde la derecha y tanto Charlyn como Marijose se topaban una y otra vez con la defensa menos goleada de la Liga Iberdrola. La locura en Mestalla fue progresivamente en aumento. Joyce, desde el costado del '3', sacó un centro medido a la cabecita de la bigoleadora Yanara quien, en un desmarque perfecto, superó de nuevo Noelia. Quiso responder Charlyn con uno de sus arreones y también Nagore con un disparo lejano a las manos de Tiane, pero en otro error en cadena, ahora desde la banda de Débora, Carol simplemente tuvo que empujar el balón a la red, a puerta vacía. Con el 3-0, Adriana ejerció de capitana (aunque el brazalete lo llevaba Alharilla) para reconducir una situación irreversible o por lo menos que la herida no fue más profunda. Aunque la marfileña Ida pudo recortar distancias, pero su lanzamiento escorado se topó con el palo, Débora prolongó la agonía granota con un servicio al desmarque de Mari Paz que demostró su instinto asesino y no pierde de vista a Sonia Bermúdez en su pelea por ser la máxima goleadora de la Liga Iberdrola. Antes del 4-0, 'Debo' estuvo a punto de sorprender con un centro envenenado al larguero. Y el colegiado se apiadó del Levante al no ver punible un derribo de Mapi dentro del área.

Con tanta losa encima y ante un rival que solamente había encajado ocho goles antes del Derbi, Andrés Tudela dio entrada tras el descanso a Sonia Prim para el centro de la zaga (por Nerea) y adelantó a Maitane al eje de la medular. El objetivo era intentar como fuera que la goleada no fuese más sonrojante todavía. Cristian Toro no quería que las suyas se relajaran pese a la renta y se desgañitaba en un inicio de reanudación en el que el Levante, más con corazón que con cabeza, intentó desquitarse del correctivo del primer acto. El Derbi era blanqunegro hace bastante tiempo, pero el VCF siguió acelerando porque todas querían participar en la fiesta. El colegiado anuló por fuera de fuego el 5-0, el 'hat-trick' de Aedo, a centro de Joyce. Paula Nicart también rozó su gol en un testarazo por encima del larguero y la 'manita' fue de Banini. Menudo golazo. Lo hizo todo, pudo asistir, pero quiso culminar ante la salida a la desesperada de Noe. El larguero evitó el doblete de Carol Férez y la otra Carol, la del Levante (Marín).

Cristian Toro tuvo el detallazo de dar entrada paulatinamente a tres productos de la factoría del Valencia, tres de la terreta, valencianistas de corazón: Salo, Cintia y Marta Peiró. La última hizo el sexto y se emocionó al hacer realidad de su sueño de jugar y marcar en Mestalla. Todo salía a la perfección al Valencia. Faltó el golito de Salo, pero no pudo superar a la salida de Noe que miraba desesperada, como el resto de sus compañeras, que el tiempo pasara y que el correctivo no creciera más. En la prolongación, Tiane quiso salir en la foto y desvío a córner un trallazo de Marijose.

VCF Femenino: Tiane Endler, Débora (Salo, 60'), Paula Nicart, Ivana, Joyce (Cintia, 71'), Natalia Gaitán (Gio Carreras, 54'), Claudia Zornoza, Carol Férez, Banini, Yanara Aedo (Marta Peiró, 74') y Mari Paz.

LUD Femenino: Noe Bermúdez, Alharilla (Andrea Jiménez, 68'), Guti, Maitane, Oli Oprea (Mariajo, 80'), Nagore, Adriana (Carol Marín, 62'), Nerea Pérez (Sonia Prim, 46'), Ida Rebecca, Marijose y Charlyn Corral.

Goles: 1-0, m. 8: Yanara Aedo; 2-0, m. 18: Yanara Aedo; 3-0, m. 23: Carol Férez; 4-0, m. 35: Mari Paz; 5-0, m. 58: Banini; 6-0, m. 77: Marta Peiró.

Árbitro: Nieva López. Amonestó a la visitante Maitane.

Estadio: Mestalla, ante 17.000 espectadores.