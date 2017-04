Mateu Alemany habló con el agente de Pablo Fornals

El Valencia está muy atento a Fornals, tal y como viene publicando SUPER en los últimos tiempos. La prueba que lo confirma es que Mateu Alemany coincidió este sábado en el palco con uno de los agentes del castellonense. El Director General tiene en su poder toda la información posible para abordar el fichaje de Pablo en el mercado de verano. Sabe que el Málaga quiere retener al jugador como sea, que su cláusula de rescisión es de 12 millones de euros y que será difícil que renueve porque hay muchos equipos, entre ellos el Valencia, que están detrás de Pablo. A diferencia de Camacho, la sensación en la Capital del Sol es que Pablo por su juventud -tiene 21 años- todavía puede tener recorrido en el proyecto del Málaga que, a medida que pasan las jornadas, se le empieza a quedar pequeño. Su proyección es meteórica. Ha debutado con la absoluta y el Real Madrid es uno de los clubes que sigue sus pasos. En el encuentro de la primera vuelta jugado en Mestalla ya fue el gran protagonista con dos goles.

Camacho y Fornals serían dos fichajes de rendimiento inmediato. Solo había que mira ayer al césped de La Rosaleda y comprobar la buena sintonía que les unía a alguno de los jugadores del Valencia para darse cuenta de que su integración en el vestuario no sería un problema. Ni mucho menos. La dirección deportiva de José Ramón Alexanko, lo sabe. Pablo, por ejemplo, estuvo hablando antes del partido con su ex compañero de la Selección Española Sub´ 21 Munir El Haddadi. Al final del encuentro, Pablo se fundió en un abrazo con su vecino de la provincia de Castellón Jaume Domènech. No hay duda. Los dos serían bienvenidos en el Valencia.