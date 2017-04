El mensaje de Marta Peiró, la valencianista que rompió a llorar tras marcar en Mestalla

"Desde pequeña he soñado, junto con mi familia, poder jugar en Mestalla el estadio del equipo de mi vida, el Valencia CF. El domingo tengo la gran oportunidad de poder cumplir mi sueño, de poder pisar el césped siendo una mujer y poder disfrutar jugando en él. Sin duda, el momento más importante y emocionante de todos mis años como futbolista. En resumen, es eso cierto de que a veces, si los deseas con mucha fuera, los sueños se cumplen".

Este es el mensaje que dejaba en redes sociales Marta Peiró pocos días antes de que el Valencia Femenino se enfrentara en Mestalla al Levante en partido de Liga. Toda una premonición porque Marta se ha convertido en una de las grandes protagonistas del partido.

Eran ya los minutos finales del encuentro cuando la jugadora del Valencia se encontró con un mano a mano con la portera del Levante, el partido estaba ya totalmente resuelto porque las locales ganaban en ese instante 5-0, pero para Marta era mucho más. Valiente y atrevida, hizo una vaselina sobre que la portera granota, Noe Bermúdez logró toca, pero el ímpetu de la jugadora del Valencia era imparable, era su sueño y no lo iba a dejar escapar. Marta siguió la jugada, llegó hasta el balón y lo empujó con toda su alma al fondo de la red.

El gol no era significativo porque no hacía más que redondear un partido en el que el Valencia fue claramente superior al Levante, pero ello la celebración fue tan llamativa. Marta no pudo contener la emoción, se echó mano al escudo y se lanzó al césped de Mestalla y lloró de emoción porque como ella misma había dicho unos días antes, si los deseas con mucha fuerza, los sueños se cumplen.