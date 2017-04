El Mestalla tiene medio ´play-off´ en el bolsillo

El Valencia Mestalla será matemáticamente equipo de ´play-off´ si gana el domingo (18:00) al Badalona en el Puchades. Y todo gracias a la agónica victoria ´in extremis´ después de 87 minutos de asedio. Un polémico tanto de Jordi Sánchez con carga dudosa sobre el arquero albanés Alessio Abibi abrió la senda hacia la victoria para los chavales del sancionado Curro. Luego, el goleador Aridai estableció el 0-2 en una contra en el cuarto minuto de alargue. El filial prosigue tercero, ahora con 4 puntos de renta sobre Badalona y Villarreal B.

El Eldense tuvo que repescar para no perder el encuentro antes de saltar al verde a la dupla brasileña que conforman: Hugo de Marchi y Edenilson Bergonsi, éste último bastante mermado físicamente. De salida se alinearon dos juveniles y debutó un chaval del filial B de segunda regional: Ian Ruiz. El técnico azulgrana Roberto Campillo, que vio el choque desde la tribuna, se decantó por un formato con 5-1-3-1 con cinco zagueros y el mauritano Cheikh buscando amortizar algún pelotazo. El filial asumió el 90 por ciento de la posesión de balón y el Eldense se limitó a defender su suerte con cierto orden liderados por un Carbonell que estuvo inconmensurable en retaguardia. En el 17 se registró la primera opción clamorosa para los blanquinegros que Rafa Mir no acertó a alojar el esféricos en las mallas, el arquero Abibi desvió y el segundo remate lo sacó bajo palos el brasileño Edenilson. El primer tiro a puerta de los anfitriones fue en el 34 cuando el brasileño De Marchi disparó con la espinilla y Ferri no tuvo mayores problemas en atajar el balón. Cinco minutos después, Gil disparó fuera con el Mestalla literalmente volcado sobre el arco rival. En el 44 el Mella patea un tiro de esquina y Charlie, completamente solo, no acertó.

A los cinco minutos de reanudarse el compromiso, un testarazo de Cifu rozó el palo derecho de la meta de Abibi. Dos minutos más tarde, centro-chut de Gil con despeje de puños de Alessio Abibi que salió a córner. En el 58, Curro dio entrada en cancha al mediocentro Fran Villalba y al atacante Aridai. Un minuto después, Rafa Mir, completamente solo ante el meta azulgrana disparó alto. El Eldense apenas atravesaba la divisoria del los campos y el balón le duraba muy poco en su poder. En el 71 un derechazo de De Marchi se marchó fuera. En el 73 una falta discutible la pateó Aridai a la cruceta cuando ya se cantaba el gol. Seis minutos después, Villalba disparó un gran derechazo que se marchó fuera por poco. En el 80, Curro insertó un ariete más, Jordi Sánchez y siete minutos después el propio Jordi saltó con Abibi y cabeceo a las mallas un centro de Rafa Mir. Ya en el cuarto minuto de alargue, nuevo centro de Rafa Mir -y van diez en la liga- y larga carrera de Aridai para superar a José Sánchez. Era medio ´play-off´.

Ficha técnica:

CD Eldense Abibi, Brotons, César, Óscar, Carbonell (Pablo, min. 90), Sánchez, Ian Ruiz (Joseja, min. 82), Hugo de Marchi (Iván, min. 90), Cheikh, Edenilson y Siro.

VCF Mestalla Ferri, Nacho Vidal (Jordi Sánchez, min. 80), Caballo, Charli, Ayala, Gregori, Ferran (Fran Villalba, min. 57), Quim, Rafa Mir, Cifu (Aridai, min. 57) y Alberto Gil.

Goles: 0-1 Jordi Sánchez, m. 87; 0-2 Aridai, m. 94.

Árbitro: Montero de Lerma. Castellano-manchego. ta Amonestó a los locales Cheikh, Carbonell, Abibi y José Sánchez; a Quim y Ferri por parte del Mestalla tR Expulsó con roja directa al local Siro en el 94 y al local Amat con el tiempo cumplido. Nuevo Pepico Amat con cerca de 400 espectadores.