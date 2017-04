Obligados a coger impulso ante el colista

El Valencia Mestalla visita esta tarde al Eldense, el conjunto más frágil de la competición, más después del escándalo por las apuestas que ha acabado con un serial de futbolistas fuera de la plantilla. El conjunto de Curro Torres tendrá hoy en frente a un equipo que lleva tres meses y medio sin ganar y que anda bajo mínimo de efectivos. Roberto Campillo, octavo preparador del conjunto alicantino en lo que va de temporada, tiene serios problemas para armar un once con siete jugadores del primer equipo, mínimo exigido por la RFEF. El técnico tiene a cinco sanos y otros dos que se hallan entre algodones, por lo que los jugadores brasileños con pasaporte italiano Edenilson Bergonis y Hugo de Marchi, apartados tras la expulsión del grupo inversor, han sido repescados para la convocatoria de estepartido. Y es que el cuerpo técnico del Deportivo no tiene nada claro la alineación del armenio-alemán Azin y Tabala es seria duda.



El lateral David Ruiz, cedido por el Valencia Mestalla, tiene ´cláusula del miedo´ y no podrá jguar en un encuentro en el que los de Curro están obligados a ganar para no perder comba con respecto a los dos primeros clasificados y, sobre todo, para afianzarse en las posiciones de promoción por el ascenso a Segunda. Quedan cuatro finales y el objetivo no se puede escapar. Badalona, Villarreal B y Atlético Baleares están cada vez más cerca, los tres pueden dar caza a los valencianistas con una victoria por lo que este partido es clave para no perder la ventaja conseguida en los últimos meses. Tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar, el colista –ya descendido– le brinda a los pupilos de Curro Torres la ocasión ideal para coger aire. Nacho Gil, por sanción, y el guardameta Antonio Sivera, por una lesión de tobillo, no estarán mientras que Cifu y Sito son duda. El técnico alineará en la portería al guardameta Ferri.