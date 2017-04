Valencia Femenino-Levante Femenino, hay fiesta en Mestalla

Alineaciuón del Valencia Femenino

Alineación LevanteUD Femenino: Bermúdez, Oli, Guti, Maitane, Adriana,Charlyn, Nerea, Nagore, Alharilla, Marijose, Ida.



Ni a la valencianista Claudia Zornoza ni a la granota Maitane López, al igual que al resto de sus compañeras, hace falta explicarles lo que supone un Derbi y, sobre todo, ganarlo. El del Ciutat se tiñó de azulgrana y el Levante durmió líder de la Liga Iberdrola por unas horas. En Mestalla, en su primera vez, el contador se resetea, aunque la clasificación diga que el VCF Femenino intentará defender o ampliar los cinco puntos de ventaja en la pugna por la tercera plaza con sus vecinas. En un duelo con tantísimos alicientes, el corazón predomina sobre el fútbol. Las blanquinegras, que llevan 14 jornadas sin perder, desde el 2-1 en Orriols, y un gol encajado en los últimos 12, son favoritas. Una etiqueta que aceptan, que no les pesa porque son ambiciosas e «irán a tope» a por un triunfo con un valor incalculable. «Quién nos iba a decir a principio de temporada que íbamos a estar a estas alturas así. Es una alegría inmensa. Estamos contentas por todo el trabajo que hemos hecho. Es la primera vez que podemos pisar Mestalla para encima jugar un partido al que vendrá mucha gente a apoyarnos. Iremos a tope», argumenta Claudia Zornoza, la talentosa centrocampista de un equipo que atraviesa por el mejor momento de la temporada.

Delante tendrá a Maitane, el comodín defensivo de Andrés Tudela, ya sea de central como por delante de la zaga. Las lesiones han frenado su progresión en 2017, e incluso «tenía miedo de no poder llegar a Mestalla», pero se ha repuesto, con más fuerza que nunca. «Es un partido esperado por todas las jugadoras que tenemos la oportunidad de vivirlo. No es un encuentro como cualquiera que tenemos cada fin de semana. Es un Derbi, que en esta ciudad es cada vez más especial. Ya lo aprendí el año pasado y estoy encantada de volver a formar parte. En la primera vuelta tuvimos la oportunidad de jugar en el Ciutat y ahora en Mestalla es una gozada», explica ´Mai´, que ve al equipo con las pilas cargadas para recortar la brecha de puntos y salir reforzadas con otro golpe de efecto. Porque ante el Levante, el Valencia encajó su única derrota de la temporada. «Si ganásemos las tendríamos más cerca y el calendario, después, es muy complicado tanta para ellas como para nosotras. Son tres puntos que pueden decidir si acabamos por debajo o por arriba» añade.

Para Maitane fue «una pasada» el Derbi del Ciutat. La locura fue granota y las valencianistas se descolgaron a siete puntos de distancia, pero ahora, por esta actual dinámica meteórica, están cinco por arriba. «Es el fútbol y va por momentos. En la ida estábamos de dulce y ahora lo están ellas. Pero tenemos muchas ganas de volver a sentir eso, de enlazar partidos ganados, de vernos muy bien. El encuentro en el Ciutat fue increíble. Todas lo vivimos con mucha emoción, con más de 8.000 apoyándonos. Tenemos ganas y fuerza suficiente para repetir en Mestalla», destaca Maitane.

Mientras que para Claudia, ese resbalón en territorio comanche supuso «un punto negativo» y no esconde que existe un espíritu de revancha, de corregir el borrón con el respaldo de los suyos en un día histórico. «Ellas hicieron muy bien su trabajo, supieron pararnos, no estuvimos en ese tono necesario de partido y se notó que no hicimos bien las cosas. Sabemos que hay que salir diferente y todos los errores que cometimos aquel día no se note ni uno. Ahora tanto en ataque como en defensa estamos al cien por cien. La presión, los nervios, en el momento en el que estábamos en la primera vuelta, no tienen nada que ver a cómo está el equipo ahora. Este Derbi será muy bonito de ver. En el equipo y en todo lo que rodea al club existe el convencimiento de disfrutar y llevarnos el partido. Estamos en el mejor momento del curso», argumenta la ´21´.