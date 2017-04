Abdennour, con la camiseta del Toulouse

El futuro de Aymen Abdennour no está claro. El internacional tunecino no ha dado todo lo que se espetaba de él desde su llegada como sustituto de Nicolás Otamendi y son varios los equipos que se han mostrado interesados en hacerse con su fichaje. El Toulouse, equipo en el que triunfó antes de hacer lo propio en el Mónaco, le ha obsequiado con una camiseta histórica del club. Aymen no tuvo reparos en posar con ella y colgar las imágenes en sus redes sociales.