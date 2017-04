Atropellan a Rafa Mir en un paso de cebra

El futbolista del Valencia, Rafa Mir, ha sufrido un accidente este tarde en la Avenida de Las Cortes de València. El delantero de Javalí Nuevo ha sido atropellado mientras cruzaba a pie un paso de cebra en la Avenida de Las Cortes. El coche se saltó un semáforo en rojo e impactó con el joven valencianista. El jugador cayó al suelo aunque afortunadamente solo sufrió un ligero traumatismo en la pierna y unas ligeras quemaduras en el brazo. La peor parte del accidente se lq llevó otro peatón que acabó con una fractura de brazo y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. La Policía tomó parte del accidente y el futbolista no abandonó el escenario del suceso hasta que se personó el médico del Valencia y comprobó que el golpe no revestía gravedad. El médico ha recomendado al jugador que no entrene mañana martes con el primer equipo. El canterano, que ya descansa en casa, fue protagonista el domingo en la victoria del Mestalla contra el Eldense. Suyas fueron las dos asistencias de los goles. A pesar del susto, el domingo contra el Badalona estará a disposición de Curro Torres.