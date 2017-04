Dani García, una opción en la mesa del Valencia CF

El nombre de Dani García está encima de la mesa de la secretaría técnica del Valencia. El capitán del Eibar es una de las opciones que baraja el club para reforzar el centro del campo la próxima temporada. El mediocentro vasco es el plan B que maneja la dirección deportiva si finalmente falla el fichaje del candidato número uno: Ignacio Camacho. El capitán del Málaga es la prioridad del club para reforzar la posición de ´6´. Sin embargo, su fichaje no es fácil. Por el elevado precio del traspaso y porque la competencia será muy dura. El club, mientas tanto, trabaja el resto del mercado y una de las alternativas que se contemplan es Dani García

José Ramón Alexanko conoce a la perfección la situación contractual de Dani García y las ganas del jugador de dar un salto de calidad en su carrera deportiva. El futbolista, de 26 años, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2018 y ya ha rechazado varias ofertas de renovación del club. No se ha producido ninguna contraoferta por parte del jugador y el Director Deportivo del Eibar reconocía recientemente que «las cosas están paradas». «El Eibar ha hecho un movimiento para prolongar su contrato poniendo encima de la mesa unas cifras y no tengo ninguna respuesta. Pero no pasa nada. La tendremos en un momento dado o no. No hay una alarma porque tiene contrato hasta 2018. Es importante poder ampliar su contrato, pero respeto que las cosas estén paradas por su lado. El tiempo dirá si podemos dar pasos o no», aseguraba.

Los pasos cada vez están más lejos de Ipurua. La cláusula de rescisión del centrocampista vasco está fijada en 8 millones de euros. El Eibar se negó el pasado verano a rebajar la cantidad. Sin embargo, el escenario ahora es diferente. La renovación sigue atascada y el Eibar puede verse obligado a hacer caja este verano para que no se vaya libre la próxima temporada. Eso sí, el Valencia no es el único club que ha llamado a la puerta de Dani. Novias no le faltan. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para algunos equipos del la Premier League y la Bundesliga que también están interesados en hacerse con sus servicios a partir de este verano.



Un perfil deportivo que encaja

El Eibar sabe que va a ser muy difícil retener al jugador y ha limitado su presencia en los medios de comunicación para evitar declaraciones que puedan afectar al grupo. El perfil de Dani García encaja en el de centrocampista de jerarquía que busca la dirección deportiva para el centro del campo. El armero es capitán a sus 26 años, tiene mucha personalidad y todo equilibrio para el centro del campo. Es el pulmón del Eibar. Un ´6´ completo con despliegue físico, colocación, orden, capacidad de recuperar balones y, por supuesto, salida de balón. Dani García cumplirá esta noche contra el Athletic su partido número cien con el Eibar en Primera. El de Zumarraga, que ha vivido el ascenso a Segunda y posteriormente a Primera desde la 2012/13, se convertirá así en el primer futbolista armero en conseguirlo. Dani ha sido fijo tanto para Garitano como para Mendilibar. Lleva 30 partidos oficiales en la presente temporada.

El Valencia tiene a Dani García en la agenda para reforzar la posición de ´6´. El candidato número uno es Ignacio Camacho. El capitán del Málaga es la prioridad y en La Rosaleda saben que va a ser muy difícil retenerlo este verano después de que se hayan rechazado ya muchas ofertas por él. Como la del propio Valencia como reconoció el jugador la semana pasada. El futbolista quiere dar un salto de calidad. Dani García también. El Valencia está pendiente de los dos.