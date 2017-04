Gayà: "Si Prandelli hubiera firmado los números de Voro estaría renovado"

José Luis Gayà vive en presente pero sueña con ganar un título con el Valencia CF aunque sabe que "es difícil". Dice que Voro ha demostrado que es entrenador, "claro que hay mano de entrenador en esta mejora", y se moja cuando le preguntan si con los números que ha hecho Voro, Prandelli ya habaría renovado con el Valencia: "Pienso que sí. Con los números en la mano, son muy buenos números para la situación en la que estábamos. Son mejorables, está claro, pero son buenos".

Todo esto lo ha dicho Gayà en Deportes Cope Valencia. Esta es la entrevista comnpleta.

Sobre la cantera.

"Llevo casi tres años en el Valencia CF. Toda la vida estando desde pequeño aquí, como canterano nuestra ilusión es triunfar en tu equipo. Lo estoy haciendo y es un orgullo. Igual que para toda esa gente que viene de abajo: Lato, Carlos Soler... está claro que tienen que seguir apretando porque la cantera en un equipo, y más en el Valencia CF es muy importante y se debería de utilizar más. Hay jugadores preparados y que realmente merecen la pena".

Jugar en el Valencia CF.

"Yo siempre lo he dicho. Cuando era pequeño, nunca me imaginé poder jugar en Mestalla. Lo veía todo muy lejos. Estaba aquí pero el hecho de jugar en el primer equipo lo veía muy difícil de llegar. Y así ha sido. No ha sido nada fácil llegar a jugar en el primer equipo. Desde alevines que estoy, han llegado muy pocos compañeros míos. Es algo que siempre tengo en cuenta y cuando salgo al campo lo doy todo. Con 21 años me ha pasado de todo en el fútbol. Me ha servido para madurar y seguir creciendo".

Sobre Voro.

"Me ha demostrado que es entrenador. Siempre lo ha hecho cuando el equipo lo ha necesitado. Siempre que ha cogido al equipo lo ha hecho bien. Eso es por algo. Seguro que tiene cosas de entrenador y a lo mejor él también lo piensa. Claro que hay mano de entrenador en esta mejora. No es por casualidad. No solo porque nos reunamos en el vestuario y hablemos las cosas. Otras veces atrás también lo hicimos y no dio resultado. Voro ha tenido mucha influencia en nosotros. La tranquilidad que tiene y lo bien que lleva el grupo es de admirar. Así se ha visto".

Si Prandelli hubiera firmado estos números... ¿estaría ya renovado?.

"Yo creo que sí. Pienso que sí. Si hubiera entrado como ha entrado Voro, yo creo que sí. Con los números en la mano, son muy buenos números para la situación en la que estábamos. Son mejorables, está claro, pero son buenos. Tengo la sensación que cuesta verle en el banquillo, porque siempre hizo de delegado. Lo vemos como el Voro delegado y no como el Voro entrenador que realmente cuando ha estado ahí siempre lo ha hecho bien y siempre ha cumplido. ¡Voro no es amigo! Voro es el entrenador y yo lo trato como si fuera el entrenador. Como trato a todos los entrenadores con mucho respeto".

Lesiones.

"Este año, tuve la lesión del cuádriceps contra el Barça y me perdí dos partidos y otros dos de descanso por las cargas de trabajo. Lo habría firmado el año pasado. Y luego ya, hasta esta lesión no había tenido ninguna. Hay mucha gente que relaciona el que yo no jugara, porque Prandelli no me ponía, con que estaba lesionado. Yo estaba al 100%. Me molesta que se diga que soy de cristal. Me cuido y hago todo lo que tengo que hacer. Tengo que intentar no lesionarme pero entra en una parte del futbolista. Hoy en día, a la intensidad que se juega, lo raro es que alguien no se lesione".

¿Te molestó que Pitarch, hablase del esfuerzo de Siqueira y no se acordase de ti?

"Si dijo eso, podría haber dicho también que Gayà jugó muchos partidos con molestias, con dolor... y no lo dijo. Esa es la realidad: ahí no dijo nada de mí".

¿Cuántos partidos has jugado lesionado?

"El año pasado, bastantes... Lo llevas mal porque cuando juegas, se nota. Cuando no estás al 100% te pasan por encima la mayoría de veces. Jugar con molestias, con dolor... provoca que no estés bien. Llegaba a casa mal después de los partidos por no estar físicamente bien. Si no lo estoy, no puedo mostrar mis cualidades ni mi mejor versión. Este año estoy físicamente mejor".

Futuro.

"Siempre lo he dicho. Tengo contrato hasta 2020, estoy tranquilo y feliz aquí. Yo quiero acabar bien la temporada y miro el presente. La próxima tengo contrato aquí. Un sueño mío sería poder ganar un título en el Valencia CF, sé que es muy difícil pero ojalá lo pueda cumplir algún día".