Rafa Mir entrena con un vendaje en el codo

El delantero del Valencia, Rafa Mir, se ha incorporado a los entrenamientos con un aparatoso vendaje en el codo derecho. El canterano del primer equipo fue atropellado el pasado lunes por un coche mientras cruzaba un paso de cebra en la Avenida de Las Cortes Valencianas. El golpe le provocó un ligero traumatismo en el tobillo y sobre todo quemaduras en el brazo. La recomendación médica era que no entrenara en el día de hoy, pero el jugador ha querido apurar sus opciones de ir citado y se ha ejercitado con un vendaje en el codo. La sesión ha contado con la ausencia de Aymen Abdennour, lesionado y baja para el partido contra la Real Sociedad. José Luis Gayà se ejercitó con normalidad aunque no está al cien por cien y no entrará en la lista. Rodrigo Moreno evoluciona aunque aún no está preparado para competir. El equipo tuvo una sesión de vídeo antes de saltar al césped. Ningún canterano ha subido a pesar de las bajas. El buen ambiente reinó en Paterna.