Las 11 respuestas de Voro

La Real tiene necesidad de ganar sí o si, ¿cómo igualar esa motivación?

El rival está jugando bien, sabemos la dificultad y jugar en casa siempre es una motivación, hay que mantener la línea de casa y tapar el mal resultado y el partido de Málaga. Tenemos argumentos para salir a ganar a la Real. Como profesionales hay que salir a jugar el partido con la máxima ambición. El rival es difícil, pero podemos ganarles. Hay que salir con la máxima ilusión.

¿Cómo está Garay?

Garay va a entrenar y si no hay algo extraño va a estar en la lista, es una lista para la que solo hay 18 jugadores. Creemos que va a estar.

Muchos apercibidos, ¿Le preocupa?

Lo más importante es este aprtido, lo del sábado ya llegará. Hay que centrarse en el partido de mañana. No podemos salir al campo pensando que si me sacan una tarjeta no estaré en el partido del Bernabéu, eso no va a pasar. Ya lo hablamos la semana pasada. La gente no tiene que hacer las cuentas de la lechera. Si hay que cortar el juego se corta. El jugador no debe pensar en eso. Además, es que eso se nota mucho. No me preocupa.

¿Podría reservar algún jugador teniendo en cuenta el número de apercibidos?

No.

¿Se plantea hacer alguna rotación?

Es una semana espscial con partidos, pero el partido más importante es el del mañana. Las rotaciones... por ejemplo, el día del Málaga hubo algún cambio. Es gente que está entrenando bien y que te puede dar en el partido. Lo más importante es el partido de mañana, en la misma línea que he dicho de las tarjetas, solo podemos pensar en mañana. El sábado está muy lejos.

Ha dicho que solo hay 18 para la lista.

Sí, los únicos que están disponibles. Están sancionados Mangala y Parejo, Gayà aunque está entrenando no llegará. A ver si llega para el sábado o para Osasuna. También está Abdennour de baja y Rodrigo, que aún le queda una poco.

¿Qué le preocupa de la Real Sociedad?

Me preocupa todo, la Real que es un equipo con unos automatismos muy asimilados, es un club que compite muy bien, ha ganado 8 partidos fuera de 16, está muy mecanizado y está claro que me preocupa, pero más me preocupa nosotros. Hay que centrar los esfuerzos en cómo jugarle y agarrarnos a nuestra racha de Mestalla. Hay que estar acertados, leer bien el partido, es otro reto, el de mañana es un partido bonito, que se jugará por la noche... porque últimamente se juega de día... hay alicientes que nos tienen que llevar a estar concentrados para ganar.

¿Qué le aporta Soler en banda? ¿Puede volver al centro?

Hay muchas opciones y las valoraremos todos. Soler se puede adaptar a cualquier posición, contra el Celta jugó todo el partido en banda derecha, también contra el Madrid un rato, en Granada jugó por banda izquierda, es un jugador que puede jugar en muchos sitios, valoramos su trabajo defensivo y eso a veces en muchas zonas del campo es muy importante. Para un entrenador es una buena solución tener a un jugador que pueda jugar en distintas posiciones. No hay debate.

Gayà ha dicho que si Prandelli estuviera en el Valencia ya estaría renovado.

No voy a valorar lo que dicen ni en un sentido ni en otro, cada uno es libre de pensar y decir lo que quiera, no voy a entrar a valorar eso.

Sin Parejo.

En la cabeza de un entrenador cuando veo que no está Parejo no hay vuelta atrás. No le doy vueltas. Es un baja importante, pero hay jugadores que están en la plantilla y lo van a hacer bien. Hay que estar preparados para todo esto. Hay futbolistas para solucionarlo.

Jugará Santos.

Santos cuando ha jugado ha hecho buenos partidos. Confío en en ellos, están entrenando bien y no es una preocupación. Las bajas son las que son, no vamos a lamentarnos ahora por eso.