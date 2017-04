Cesare Prandelli, entrenador al que el Valencia CF reclama una importante indemnización económica al considerar que el italiano ha dañado la imagen del club, sigue sin morderse la lengua cuando se le cuestiona por su etapa en el banquillo de Mestalla. "En València sentí que me tomaban el pelo. Todo el escenario cambió en unos 20 días. Era inevitable dimitir, no había otra alternativa", ha declarado en una entrevista a 'Tuttomercato'.

"Estábamos de acuerdo en todos los aspectos. Habíamos elaborado un programa bien definido que me satisfacía, pero todo cambió en cuestión de días... Durante tres meses tenía la confianza que se cumpliría lo que me habían prometido. Quedé satisfecho de la reunión que tuvimos en Singapur con Lim en el mes de diciembre. Pero todo el escenario después cambió en unos días", explica el exseleccionador italiano.

Hace sólo unos días Cesare Prandelli manifestó que soñaba con volver a dirigir a la Fiorentina, incluso, el técnico se dejó querer al ser preguntado por una posible aventura en la Roma. Sin embargo, ahora asegura que ha decidido no regresar "a la acción" por el momento. "Decidí no volver a la acción de momento, aunque sea por respeto al propio Valencia, cuando vuelva será para entrenar a un club, no a una selección nacional", añadió.

Al día siguiente de marcharse del Valencia, según su versión, Prandelli ya recibió propuestas para entrenar. "Recibí ofertas al día siguiente de marcharme, aunque decidí no valorarlas, indica un entrenador que está pendiente de la evolución que ha mantenido el Valencia con Voro en el banquillo. "No hubo claridad conmigo, ahora desde fuera observo que el club opera como queríamos hacer nosotros. Por desgracia, a nosotros no nos escucharon", concluye Prandelli.