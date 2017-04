Eduardo Berizzo se moja sobre su futuro

Eduardo Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, ha hablado sobre su futuro en el banquillo del equipo gallego. En la rueda de prensa previa al encuentro que el conjunto de Balaídos disputará este jueves ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

El técnico argentino, uno de los nombres que ha estado sobre la mesa de equipos como el Valencia CF o el Villarreal, ha asegurado que su intención es renovar con el club vigués. Esto ha dicho cuando se le ha preguntado si va a renovar el Celta:

"Mis intenciones las tengo claras: continuar en el Celta siempre y cuando lo que escuche es lo que necesito escuchar en lo deportivo y en lo contractual. El Celta tiene prioridad absoluta. Nunca cotejaría la oferta económica del Celta con la de otro equipo que la pueda superar. Si no me siento cómodo aquí me voy a mi casa. Tengo muchísimas intenciones de estar aquí. Ningún equipo está en mi análisis. Nunca comparé ofertas. Mi intención es resolver lo que tenga que ver con el Celta. No hay comparaciones con tercero".

Eso sí, ha añadido que si finalmente renueva, será por una temporada, porque quiere hacerlo año a año. Esto dijo sobre las negociaciones con el conjunto vigués: "Sufre adelantos y retrocesos lo que he escuchado del club. No me gusta hablar del contenido de las negociaciones y mucho menos del dinero. Priorizo otras cosas más que el dinero. Yo tampoco hipotecaría nada por mí, pero no creo que mi situación hipoteque a nadie. Pongo los dos pies dentro en un instante o los saco. Si renuevo será año a año".

