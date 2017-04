"Me gustaría que los árbitros tuvieran el respeto que yo les tengo"

El delantero del Valencia, Simone Zaza, ha mostrado su enfado al final del partido con el árbitro por la tarjeta amarilla que le impedirá jugar contra el Real Madrid. "Puede pitar la falta, pero la tarjeta es exagerado. Yo tengo respeto a los árbitros y me gustaría que ellos también lo tuvieran conmigo". El italiano también cree que el árbitro fue "generoso" con la Real en el penalti. Afirma que le da muchísima rabia no estar en el Bernabéu y da un toque el equipo: "No podemos regalar la primera parte como ya hicimos en Málaga".

Cerca de la remontada.

Lo que faltó fue el principio, no podemos regalar la primera parta. Hemos hecho una buena segunda parte, pero hay que hacer un poco más. Faltó un poco de precisión y hubo mala suerte. No podemos regalar la primer parte como ya hicimos en Málaga también. Hay que acabar de la mejor forma la temporada.

¿Te da rabia no jugar en el Bernabéu?

Me da muchísima rabia no jugar contra el Madrid. Mi juego es muy fuerte, pero hay que distinguir las cosas. Jugar fuerte no siempre es falta. Estoy muy enfadado conmigo mismo, porque si me enfado con otros lo voy a empeorar.

¿Te arrepientes?

Si sé que va a sacarme amarilla no la hago. Puede pitar la falta, pero la tarjeta es exagerado. Yo tengo respeto a los árbitros y me gustaría que ellos también lo tuvieran conmigo.

Otro penalti en contra.

Esto pasa muchas veces en Mestalla. Tengo mucho respeto a los árbitros. Solo lo vi en el campo, pero fue un poco generoso con la Real. Nos pitó un penalti que pasó igual con el Sevilla aquí y me anularon el gol.