"¿Pitos? Ha pasado con más gente, me da igual, llevo seis años aquí y sé cómo funciona"

El portero del Valencia, Diego Alves, ha asumido la responsabilidad de su error en la jugada del primer gol, y ha asegurado que "quien quiera pegarme que me pegue ahora". El brasileño ha reconocido que no le sorprenden los pitidos de algunos aficionados.

Error del gol.

Cuando nos hemos dado cuenta íbamos 0-1, asumo la responsabilidad del partido. hay que seguir porque tenemos partido el sabado.

¿Cómo fue la jugada?

No me gusta dar excusas, intento sacarla con el pie, es un fallo y ya está, quien quiera pegarme que me pegue ahora.

A nadie le gusta fallar. Soy portero, llevo quince años y no tengo que enseñar nada a nadie. No tengo que demostrar nada.

Pitos de Mestalla.

Ha pasado con más gente aquí, me da igual, llevo seis años aquí y ya sé cómo funciona.

Gesto tapando bocas.

Te equivocas con la interpretación de las fotos y eso es fútbol. Cada uno interpreta de su manera, pero te equivocas con la foto de Instagram. Yo no he hecho nada contra nadie. Tengo mi conciencia tranquila.

Penalti

Por lo que la gente ha dicho es un penalti muy dudoso, el árbitro puede equivocarse. Es un poco raro porque en el campo hasta los jugadores de la Real tenían dudas. Puede pasar.

Reunión de sus agentes.

Mi agente tiene otros jugadores, pues ya está. No soy siempre el culpable de que se hable de mí. Llevan más jugadores.