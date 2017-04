Valencia - Real Sociedad: Prohibido pensar en el Bernabéu

Para Voro jugar en Mestalla siempre es una motivación. Aunque no haya ningún objetivo deportivo en juego y en el horizonte asomen los focos del partido del sábado en el Santiago Bernabéu. Ahora tiene que conseguir que también sea igual de motivador para los jugadores. Para el técnico del Valencia el partido más importante es el de esta noche. El de la Real Sociedad. No el del Real Madrid. Es el mensaje que ha inculcado al vestuario desde que empezó la semana. El de l´Alcúdia quiere «tapar» la mala imagen del partido de Málaga sin pensar en rotaciones ni en jugadores apercibidos y «agarrarse» a la racha ganadora del equipo en casa. El Valencia solo ha perdido uno de los diez partidos como local desde que Voro se hizo cargo del equipo de forma definitiva en enero. Por eso y por respeto a la afición, está prohibido pensar en el Bernabéu. Ya habrá tiempo y ganas cuando el árbitro señale el final del partido.

Voro afronta el partido con siete apercibidos: Diego Alves, Cancelo, Abdennour, Enzo Pérez, Carlos Soler, Orellana y Zaza. Sin embargo, no va a consentir que ninguno de sus jugadores deje de meter el pie por riesgo a perderse el partido del sábado. «Lo más importante es este partido, lo del sábado ya llegará. Hay que centrarse en este partido. No podemos salir al campo pensando que si me sacan una tarjeta no estaré en el partido del Bernabéu, eso no va a pasar. Ya lo hablamos la semana pasada. La gente no tiene que hacer las cuentas de la lechera. Si hay que cortar el juego se corta. El jugador no debe pensar en eso», decía de forma tajante. Tampoco por su cabeza pasan las rotaciones. «El día del Málaga ya hubo algún cambio». Sacará el mejor once posible. «El sábado está muy lejos», dejaba claro.

Lo que está muy cerca es el paso atrás del equipo en actitud y fútbol de La Rosaleda. Voro quiere borrar ese partido de la memoria aferrándose a la buena racha del equipo en Mestalla. «Hay que mantener la línea de casa y tapar el mal resultado y el partido de Málaga. Tenemos argumentos para salir a ganar a la Real. Como profesionales hay que salir a jugar el partido con la máxima ambición. El rival es difícil, pero podemos ganarles. Hay que salir con la máxima ilusión», decía Voro. El técnico cuenta casi por victorias sus partidos en Mestalla en la última etapa. Siete victorias, dos empates ante Sevilla y Sporting y una derrota frente al Eibar. Quiere otra.

No es casualidad que aquella derrota en Mestalla a manos del Eibar llegara sin Parejo en el campo. La historia se repite casi tres meses después. Dani es baja por acumulación de tarjetas y Voro está obligado a reestructurar el centro del campo con Enzo, Soler por dentro y Orellana o Medrán. Tampoco Mangala está disponible por sanción. Voro echará mano de un Aderllan Santos que no juega desde el 11 de febrero en el Benito Villamarín. La buena noticia es que Ezequiel Garay tiene el alta médica tras su conmoción cerebral sufrida en Málaga y ayudará en defensa. Arriba la novedad puede ser la vuelta de Simone Zaza después de su última suplencia

Una amenaza muy ´Real´

El Valencia tendrá delante una auténtica pesadilla que ha ganado en cuatro de sus seis últimas visitas. Por si fuera poco la Real llega con la moral por las nubes tras ganar en Anoeta a Sporting y Depor y ofrecer buena imagen en el Camp Nou. Oyarzabal y William José acabaron tocados y son dudas para el once.