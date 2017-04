Pañales para bebé con el escudo del Valencia

El mundo del marketing no deja de crecer e innovar. El objetivo es hacer productos diferentes y llamativos y en el caso del Valencia CF, productos que refuercen la marca. En este sentido, el club de Mestalla ha tenido una idea que cuanto menos se ha de calificar de interesante y simpática, y que desde luego, sirve para reforzar el sentimiento valencianista.

En las tiendas oficiales del Valencia se pueden adquirir pañales para bebés con el escudo del club de Mestalla, sin duda una manera de fomentar el valencianismo desde bien pronto.

Un aficionado del Valencia, Carlos Medina, ha estado hoy en la tienda oficial y no ha dudado en adquirir unos para su pequeña Vera: "He ido a Valencia por motivos de trabajo y he decidido ir a la tienda oficial porque tenía tiempo. Al entrar he visto que vendían pañales y no lo he dudado, me ha parecido una gran idea la verdad. He pensado, ´ale, para la niña, así podrá decir que es del Valencia desde que tenía pañales. Y este verano a la piscina con los pañales del Valencia´".