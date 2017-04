Montoya: "El equipo está capacitado para ganar en el Bernabéu"

El Valencia se preprara para asaltar el Santiago Bernabéu con el recuerdo de que uno de los mejores partidos de la temporada, o el mejor, fue justamente el jugado contra el Real Madrid en la primera vuelta. Los jugadores no olvidan esa victoria y se aferran a que el Valencia siempre da la cara en el estadio madridista.

"Vamos a intentar conseguir algún punto, el equipo está capacitado, se vio en la primera vuelta les ganamos y por qué no ganar en el Bernabéu, echando la vista atrás el Valencia siempre compite en ese campo y vamos a salir a tope" asegura el lateral Martín Montoya. El catalán bromea sobre si fue el mejor partido de la temporada: "Sí, puede ser, porque no jugué yo... (risas). El equipo estuvo muy bien, al final contra un equipo que está arriba siempre compites más, tienes más ganas de hacer algo importante y así fue" confesó el lateral, para quien será un partido especial por su pasado azulgrana. Al igual que para Munir El Haddadi, quien no oculta su deseo de ganar en el Bernabéu y si puede ser marcar. "Marcar gusta siempre y espero que sea contra el Madrid que es un rival fuerte y yo al venir del Barça espero sacar los tres puntos..."

Munir no se esconde y reconoce que en la guerra Real Madrid- Barcelona por ganar el título de La Liga, prefiere que la ganen los azulgranas: "Está claro que prefiero que la gane el Barça, pero nosotros intentaremos sacar los tres puntos, que es lo mejor para nuestro equipo". Munir aseguró estar "feliz" en Valencia y a la espera de ver qué hace el club con la oferta de compra que tiene sobre él, "a ver qué pasa" concluía.